Tin tức
Giới thiệu tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh tới công chúng
Bắc Ninh hiện có 7 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, gồm: Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái (di sản đại diện của nhân loại); Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và Ca trù (di sản cần bảo vệ khẩn cấp); Nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co làng Hữu Chấp (di sản đa quốc gia); Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương). Ngoài ra, tỉnh còn có 27 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Kinh Bắc độc đáo, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trưng bày tư liệu “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh” nhằm giới thiệu đến công chúng về vùng đất, con người và các giá trị di sản tiêu biểu của tỉnh; qua đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân, cộng đồng di sản giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa Kinh Bắc.
Tại đây, đông đảo nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống với các chương trình trình diễn di sản do các nghệ nhân thực hiện, như Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, hát Then, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, biểu diễn violon.
Không gian trưng bày trong nhà gồm ba khu vực. Khu thứ nhất giới thiệu nghề làm tranh dân gian Đông Hồ với mô hình Trung tâm bảo tồn tranh Đông Hồ, trưng bày hơn 400 tài liệu, công trình nghiên cứu và các sản phẩm tiêu biểu. Khu thứ hai trưng bày tư liệu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh với mô hình Nhà chứa quan họ, hơn 300 tài liệu, hồ sơ, bằng công nhận của UNESCO cùng nhiều hình ảnh, tư liệu nghe nhìn.