Du khách tham quan triển lãm ảnh “Sắc Xuân Đất nước”. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 150 hình ảnh, tranh dân gian và 9 gian hàng, phác họa bức tranh mùa Xuân đầy sắc màu, những câu chuyện mùa Xuân và phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nội dung trưng bày phản ánh các làng nghề truyền thống, những làng hoa đua sắc, lễ hội mang đậm đà bản sắc Việt, những khoảnh khắc mùa Xuân. Đặc biệt là không khí chuẩn bị và đón Tết ở đặc khu Trường Sa, nơi những người lính Hải quân, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm vững vàng bám biển, bám đảo, đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ biển đảo, bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.



Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Sắc Xuân Đất Nước". Ảnh: TTXVN phát

Các tác phẩm được bố cục theo nhiều chủ đề như “Sắc Xuân rực rỡ đất trời”, “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước” và “Ấm tình quân - dân nơi đảo xa”, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về mùa Xuân trên phố biển Nha Trang, hoạt động chính trị - xã hội của địa phương cũng như tình cảm, sự gắn bó giữa quân và dân tại đặc khu Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết, triển lãm diễn ra trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930 - 24/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển lãm ảnh “Sắc Xuân đất nước” và không gian hàng Tết góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp Tết, phục vụ khách tham quan từ ngày 15-22/2./