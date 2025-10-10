Giới thiệu nét văn hóa truyền thống “Em là hoa của núi”

Hoạt động thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình tháng 10 “Em là hoa của núi” với các hoạt động:Tái hiện Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia LaiVới đồng bào Ba Na thì nước được xem là mạch nguồn sự sống, sự sinhtrưởng và phát triển của vạn vật. Chính vì thế “Cúng giọt nước” trở thành một nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Ba Na.

Chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn”Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào Ba Na, tỉnhGia Lai thể hiện tình cảm của đồng bào với buôn làng thân yêu và những nét vănhóa truyền thống được chính chủ thể văn hóa giới thiệu với niềm tự hào về cộng đồng dân tộc mình với các loại hình như múa dân gian, hát dân ca, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống… Cùng với đó là phần giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hằng ngày tại Làng tăng cường sự giao lưu, gắn kết và giới thiệu nét văn hóa của buôn làng.

Giới thiệu không gian văn hóa của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai Tổ chức truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống và hoạt động trải nghiệm. Truyền dạy cách nhận biết, trình diễn cồng chiêng và các nhạc cụ thô sơ

từ tre nứa, quả bầu khô, ...

Thao tác trình diễn và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống của đồng bào Ba Na.

Chương trình dân ca dân vũ “Hoa tháng Mười”Đồng bào các dân tộc tổ chức chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của các, nhóm cộng đồng dành tặng tất cả những người phụ nữ trong ngày Phụ nữ Việt

Nam 20/10. Mỗi nhóm đồng bào lựa chọn từ 02 - 03 tiết mục đặc sắc để tổ chức biểu diễn tại chương trình.Chương trình dân ca dân vũ “Giai điệu núi rừng” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hằng ngày tại Làng



Chương trình dân ca dân vũ “Tiếng gọi mùa yêu”Giới thiệu các loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng thể hiện tình yêu quê hương, vẻ đẹp của bản mường. Mỗi cộng đồng dân tộc phía Bắc chuẩn bị các tiết mục và kết thúc bằng một vòng xòe đoàn kết thể hiện sự đồng lòng, tin yêu của các cộng đồng dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung”.

Hoạt động cuối tuần của các nhóm đồng bào hoạt động hằng ngày. Điểm nhấn là không gian giới thiệu văn hóa truyền thống theo bản sắc riêng của mỗi nhóm đồng bào ở đó du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, lễ hội...cùng với đó là các loại hình diễn xướng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống.

Hoạt động hằng ngày, tái hiện cuộc sống hằng ngày tăng cường các hoạt động giới thiệu về vănhóa, các hoạt động trải nghiệm đáp ứng nhu cầu của các nhóm đoàn, phục vụ du khách tham quan tuyến điểm.

Tổ chức lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer. Lễ dâng y Kathina là một trong những lễ hội quan trọng và truyền thống của Phật giáo Nam Tông. Lễ này diễn ra sau kỳ an cư kiết hạ, một khoảng thờigian ba tháng mà các tu sĩ Phật giáo thực hiện việc tu tập nghiêm túc và không rời khỏi nơi tu tập, đây là các hoạt động thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam./.