Giới thiệu hơn 400 tư liệu, hiện vật tại Triển lãm "Da cam - Lương tri và Công lý"

Các hình ảnh tư liệu được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, khắc họa thảm họa da cam tại Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.

Triển lãm gồm các chuyên đề: "Thảm họa da cam"; "Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh"; "Hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân"; "Những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên" và các "Tấm lòng vàng" vì nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó là các hình ảnh, hiện vật phản ánh hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học của Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan; giới thiệu Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam" do NACCET triển khai.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, triển lãm là một sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề và kéo dài của chất độc hóa học sau chiến tranh. Thành phố đang có trên 37.700 người tham gia kháng chiến được hưởng chính sách người có công, trong đó khoảng 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học; khoảng 17.350 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, trong đó gần 3.900 người được hưởng chế độ người khuyết tật. Việc chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân vẫn cần sự chung tay của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nêu rõ, triển lãm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, phát huy tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái", nâng cao nhận thức của cộng đồng và bạn bè quốc tế về hậu quả của chất độc da cam ở Việt Nam. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống và tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng trị giá hơn 1,42 tỷ đồng. Một số tổ chức, cá nhân tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ tại lễ khai mạc.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 22/7 đến ngày 21/8, đồng thời được giới thiệu trực tuyến trên website trienlamdacam.vn, Cổng thông tin điện tử Binh chủng Hóa học (https://binhchunghoahoc.vn/) và website của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (vana.org.vn)./.