Giới thiệu hơn 100 công nghệ xanh và tuần hoàn

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu giảm phát thải và quản trị ESG (trách nhiệm xã hội, môi trường và quản trị) đang dần trở thành điều kiện cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn chỉ là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, nâng cao năng suất và hình thành các mô hình tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Techmart năm nay không chỉ giới thiệu công nghệ và thiết bị mà còn hướng tới hình thành không gian kết nối mở giữa nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các viện, trường, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Thành phố theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Diễn ra trong hai ngày 21-22/5, Techmart 2026 giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm: năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng; xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn; giám sát, đo lường và quản trị ESG; vật liệu xanh. Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong sự kiện năm nay còn diễn ra 15 hội thảo chuyên đề trình diễn công nghệ nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật xu hướng mới tới cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, khu vực tư vấn công nghệ với sự tham gia của 4 chuyên gia đến từ các viện, trường sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh theo hướng tối ưu tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành. Qua đó giúp doanh nghiệp từng bước thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao về môi trường và tiêu chuẩn xanh trong nước cũng như quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ xanh và tuần hoàn. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Tại chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Cà Mau, Đắk Lắk và Thành phố Đồng Nai đã ký kết thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, thông tin và kết nối các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoạt động này góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Thông qua chương trình, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác và tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ và thiết bị.

Từ năm 2013 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 24 kỳ Techmart chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế, chuyển đổi số, đô thị thông minh… Qua đó, đã hỗ trợ hơn 1.500 đơn vị giới thiệu trên 6.000 công nghệ, thiết bị và từng bước hình thành mạng lưới kết nối công nghệ giữa viện trường, doanh nghiệp và các địa phương./.