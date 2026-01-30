Giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ.

Cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Cuốn sách là một ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần: Phần thứ nhất: Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975, trong đó khẳng định sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, là những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ.

Phần thứ hai: Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Việt Nam tham gia tích cực trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, có vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.

Phần thứ ba: Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển, tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phía trước có nhiều thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức đan xen, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với gần 600 trang khổ lớn, được trình bày trang trọng, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước đến chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam ngày nay.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong việc phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm sách lý luận, chính trị có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Việc phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam tiếp tục khẳng định sự phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh và nâng lên một tầm cao mới, trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tổ chức thực hiện việc biên soạn, xuất bản các tài liệu quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thành tựu đất nước qua 40 năm đổi mới; các ấn phẩm phục vụ các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước trong năm 2026 và các năm tiếp theo, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước vào năm 2030./.