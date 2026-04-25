Giới thiệu cách tiếp cận lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và phát triển bền vững tại LHQ

Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, với khoảng 17% diện tích cả nước vẫn bị ô nhiễm. Điều này tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận đất đai và tiềm ẩn rủi ro cho cộng đồng, làm chậm quá trình phát triển. Trước thực tế đó, Chính phủ đã triển khai một cách tiếp cận dài hạn thông qua Chương trình Hành động Bom mìn Quốc gia (Chương trình 504), với sự điều phối chặt chẽ của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), đồng thời lồng ghép công tác này vào các chiến lược phát triển ở cấp quốc gia và địa phương.

Tại sự kiện bên lề Hội nghị NDM-UN29 do VNMAC, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm Hành động Bom mìn Nhân đạo Geneva (GICHD) đồng tổ chức, các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực hành động bom mìn đã trao đổi về cách tích hợp công tác này vào quy hoạch phát triển nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Các bằng chứng được trình bày tại sự kiện cho thấy rõ hiệu quả của cách tiếp cận này. Một đánh giá năm 2025 của GICHD về các hoạt động trong khuôn khổ Dự án KVPVP – do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA – cho thấy việc kết hợp giữa rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh rủi ro, hỗ trợ nạn nhân và phát triển nông thôn đã mang lại kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, bao gồm giảm nghèo, tạo sinh kế, giáo dục, y tế và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xử lý hậu quả bom mìn, đồng thời thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững. Đại sứ nhấn mạnh: "Công tác khắc phục hậu quả bom mìn không chỉ là một yêu cầu nhân đạo, mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững. Đất đai an toàn tạo điều kiện cho sinh kế, hạ tầng, giáo dục và dịch vụ y tế, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa".

Thảo luận tại hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bao trùm. Việc bảo đảm sự tham gia của phụ nữ, người khuyết tật và nạn nhân bom mìn góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động, đồng thời giúp các kết quả phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng.

Các đại biểu đánh giá kinh nghiệm của Việt Nam là một ví dụ thực tiễn về cách tích hợp hành động bom mìn vào hệ thống phát triển rộng hơn, dựa trên nền tảng quản trị vững chắc, ưu tiên dựa trên dữ liệu, và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế.

Sự kiện đã tạo diễn đàn để các cơ quan hành động bom mìn quốc gia, các cơ quan Liên hợp quốc, nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và các cơ sở nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Cũng tại sự kiện, UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là VNMAC, cùng các đối tác quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa việc lồng ghép công tác khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển bền vững, qua đó bảo đảm các cộng đồng bị ảnh hưởng có thể sinh sống, làm việc và xây dựng tương lai trong điều kiện an toàn./.