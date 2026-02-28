Giới thiệu ấn phẩm báo chí tiêu biểu, lan tỏa giá trị tri thức và văn hóa đọc

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, sự kiện là hoạt động văn hóa - báo chí có ý nghĩa trong dịp đầu Xuân, là nơi hội tụ, giới thiệu những ấn phẩm báo chí tiêu biểu, lan tỏa giá trị tri thức và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần thứ Nhất năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị thế là đô thị năng động, sáng tạo và nhân văn, đặc biệt sau khi thực hiện hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng. Báo chí thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, song vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự nhân dân. Sau hợp nhất, hoạt động báo chí trên địa bàn nhận được sự quan tâm, đầu tư và động viên lớn hơn từ lãnh đạo thành phố. Đáng chú ý, Nghị quyết số 08 ngày 11/2/2026 của HĐND thành phố về nội dung và mức chi tổ chức Giải Báo chí thành phố, giải báo chí chuyên đề và các giải tuyên truyền đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong giới báo chí ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Toàn thành phố có một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa loại hình, đa nền tảng là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng (được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước đây); một Trung tâm Truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8); hơn 100 cơ quan đại diện, văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với trên 800 phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đội ngũ báo chí hùng hậu, hoạt động sôi nổi đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham quan gian hàng tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Việc tổ chức Hội Báo Xuân gắn với Ngày hội Văn hóa đọc nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Hội Báo Xuân Bính Ngọ diễn ra từ ngày 28/2 đến hết ngày 7/3, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu ấn phẩm báo chí Xuân, giao lưu, tọa đàm và các chương trình thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa phong phú trên địa bàn thành phố trong năm 2026./.