Giới thiệu 272 tác phẩm hội họa tiêu biểu về "thành phố của những ước mơ"

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Cuộc thi được phát động rộng rãi ở thành phố, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên, nhi đồng từ 4-15 tuổi. Sự kiện góp phần tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè; nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, phát huy khả năng sáng tạo và phát hiện những tài năng hội họa trong lứa tuổi thiếu nhi. Sau một thời gian ngắn phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 2.000 tác phẩm của các em từ các trường học, các nhà văn hóa thiếu nhi của 87 xã, phường, đặc khu gửi về tham dự.



Kết quả, Hội đồng giám khảo đã chọn trao 92 giải cho các tác phẩm xuất sắc gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 9 giải Ba và 75 giải Khuyến khích.



Hai giải Nhất được trao cho các em: Nguyễn Phú Vinh, học sinh lớp 7C6, Trường Trung học Cơ sở Trương Công Định, phường Lê Chân và em Trần Bảo Sơn, lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Minh Khai, phường Hồng Bàng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Khắc Lịch trao giải Nhất cuộc thi vẽ tranh "Hải Phòng - Thành phố của những ước mơ" khối Trung học cơ sở cho học sinh Nguyễn Phú Vinh, lớp 7C6 trường THCS Trương Công Định, phường Lê Chân. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Ngay sau lễ trao giải, Ban tổ chức đã khai mạc triển lãm tranh "Hải Phòng - Thành phố của những ước mơ" giới thiệu 272 tác phẩm hội họa tiêu biểu của các em thiếu nhi thành phố Hải Phòng tham gia cuộc thi. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh sinh động tình yêu quê hương, gia đình, nhà trường, thầy cô, bạn bè; nét đẹp trong đời sống văn hóa, truyền thống lịch sử của thành phố Hải Phòng; hoạt động học tập, vui chơi, bảo vệ môi trường, ước mơ về tương lai qua góc nhìn của các em thiếu nhi. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được thiếu nhi Hải Phòng kể bằng ngôn ngữ hội họa thể hiện thế giới nội tâm trong sáng, trí tưởng tượng phong phú cùng những cảm nhận chân thực của tuổi thơ.



Triển lãm đã mang đến cho công chúng hình ảnh thành phố cảng Hải Phòng tươi đẹp, nhiều màu sắc với những biểu tượng quen thuộc, công trình đang đổi mới từng ngày, không gian xanh và những nét đẹp văn hóa đa dạng. Nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn mới mẻ về một Hải Phòng năng động trong thời kỳ hội nhập, thành phố của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó là những bức tranh giàu cảm xúc về tình cảm gia đình, lòng biết ơn thầy cô, tình bạn đẹp, hoạt động thiện nguyện, ý thức giữ gìn môi trường, bảo vệ biển đảo và xây dựng cộng đồng nhân ái.



Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật đến với cộng đồng; khuyến khích thiếu nhi nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, phát huy năng khiếu mỹ thuật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển phong trào mỹ thuật thiếu nhi ngày càng sâu rộng./.