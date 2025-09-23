Giới chức New Zealand: Những thành tựu của Việt Nam truyền cảm hứng cho khu vực và các đối tác

Các khách mời danh dự và cộng đồng người Việt tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các khách mời danh dự là Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee; đặc biệt là đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand; Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton; nữ nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan; cùng đông đảo khách mời gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính phủ, các địa phương, thành phố của New Zealand; đại diện các tổ chức hữu nghị, giáo dục, doanh nghiệp, bạn bè New Zealand; các đại sứ, cao ủy, đại diện ngoại giao đoàn; các cán bộ công chức, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, đại diện các hội, đoàn cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh, trong 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Khẳng định đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để vươn mình, cất cánh, Đại sứ Phan Minh Giang mong muốn mọi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài cùng đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Để làm được điều này, ngoài những nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ người dân Việt Nam còn có sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có New Zealand. Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè quốc tế, nhân dân New Zealand và cộng đồng người Việt tại New Zealand, những người luôn ủng hộ và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển.

Hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương Việt Nam – New Zealand thời gian qua, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ được hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua, cùng với quyết tâm, nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ của cả hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục phát triển toàn diện hơn, sâu rộng hơn, góp phần xây dựng một tương lai phát triển thịnh vượng và bền vững cho người dân hai nước.

Tham dự lễ kỷ niệm với tư cách khách danh dự, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhiệt liệt chúc mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của “đất nước hình chữ S” trong 80 năm qua, đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân dịp này, đại diện Chính phủ New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton đã bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển phi thường, vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc bảo đảm môi trường hòa bình, hợp tác đa phương, phát triển bền vững, góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân.

Thứ trưởng Grahame Morton khẳng định những thành tựu này đã phản ánh tiềm lực, tầm nhìn và sự đoàn kết thống nhất của Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng không chỉ cho khu vực mà còn cho các đối tác như New Zealand.

Nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một chương hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - New Zealand, đại diện Chính phủ New Zealand bày tỏ lạc quan về sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mối quan hệ song phương trong thời gian tới, với nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác rộng mở ở phía trước.

Đến dự lễ kỷ niệm, các khách mời đã tham quan Triển lãm ảnh giới thiệu 50 năm quan hệ song phương Việt Nam - New Zealand cũng như về đất nước và con người Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các khách mời đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè New Zealand và quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong lòng bà con kiều bào, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Nhân dịp này, các khách mời đã được trải nghiệm, thưởng thức văn hóa ẩm thực, các món ăn truyền thống đặc trưng của dân tộc Việt Nam./.