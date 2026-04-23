Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ nghi lễ truyền thống trong đời sống đương đại
Đội hình rước kiệu được tổ chức chặt chẽ, theo đúng trình tự truyền thống. Đi đầu là đội múa lân sư, tiếp đến là đoàn rước Quốc kỳ, cờ hội; đội chiêng, trống; đội bát âm, múa sinh tiền; đội rước cờ thần; đội rước bát bửu, tàn, lọng; kiệu bát cống; chủ tế, quan viên và đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân. Lễ vật dâng cúng gồm hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương - những biểu tượng mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Lễ rước kiệu bắt đầu từ cổng lớn Khu di tích, đi qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại cổng chính để thực hiện nghi thức vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ tự các Vua Hùng. Tại đây, các đội múa lân, sư tử biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách, tạo không khí trang nghiêm nhưng sinh động.
Năm nay, xã Lâm Thao lựa chọn lực lượng tham gia từ Khu 3 và Khu 7 (thuộc thị trấn Hùng Sơn cũ), bảo đảm tiêu chí về số lượng, chất lượng và sự am hiểu nghi lễ. Bà Nguyễn Thị Hương Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao cho biết, địa phương không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức lễ rước kiệu mà còn mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc. Trong đó, việc huy động đông đảo nhân dân tham gia còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn di sản.