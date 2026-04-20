Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Từ Canada hướng về đất Tổ

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang báo cáo thành tích của cán bộ, công nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với quê hương đất nước. Ảnh: Thanh Hải - PV TTXVN tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 19/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương trong không khí trang trọng, ấm cúng, thu hút đông đảo bà con kiều bào từ nhiều địa phương về tham dự. Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Canada thêm gắn bó để cùng nhau gìn giữ bản sắc dân tộc và hướng về quê hương đất nước.



Việc bà con từ nhiều vùng miền ở Canada cùng hội tụ nhân ngày Quốc giỗ cho thấy rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt nơi xa xứ. Trong không gian linh thiêng này, cội nguồn dân tộc trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở mỗi người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài luôn nhớ về công lao của tổ tiên, về nguồn cội dân tộc, từ đó sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và quê hương đất nước.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, chị Phan Quỳnh Trang - Việt kiều tại Toronto - cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Canada, giúp bà con luôn ghi nhớ về bản sắc và cội nguồn dân tộc, đồng thời dần bồi đắp cho thế hệ con em sinh ra ở nước ngoài hiểu hơn về gốc gác của mình, dù có thể chưa từng trở về Việt Nam.



Cùng chung cảm xúc đó, ông Chung Vinh - Việt kiều tại Ottawa - cho biết mục đích chính của lễ Giỗ Tổ là để mọi người cùng nhớ về cội nguồn dân tộc. Theo ông, tất cả bà con đều rất xúc động và tự hào khi được tham dự sự kiện trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam.



Đại diện cho các cộng đồng người Việt trên toàn Canada dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Thanh Hải - PV TTXVN tại Canada

Ông Trần Hòa Phương - Việt kiều tại Toronto - cũng chia sẻ đây là dịp để bà con thêm tự hào mình là người Việt Nam, là con dân của đất Tổ Hùng Vương, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của thế hệ đi trước trong việc truyền lại cho con cháu tiếng Việt, tập quán và những nét đẹp văn hóa dân tộc.



Không chỉ dừng ở ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, lễ Giỗ tổ còn là dịp để cộng đồng bà con ở nhiều địa phương, hội đoàn cùng nhìn lại những việc đã làm được, chia sẻ sáng kiến, học hỏi kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu chung là xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đoàn kết, vững mạnh. Theo chị Quỳnh Trang, thông qua những dịp gặp gỡ như vậy, các hội nhóm có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau để tạo nên sự đồng đều hơn trong việc thúc đẩy cộng đồng kiều bào, đồng thời đóng góp tích cực hơn cho xã hội Canada và khẳng định vị thế, trí tuệ, sự đoàn kết của người Việt.



Sự kiện cũng ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế tham dự. Ông Fernando Coelho - người Bồ Đào Nha - bày tỏ xúc động khi tham dự sự kiện và liên tưởng đến mối giao thoa văn hóa, ngôn ngữ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, gắn với vai trò của các giáo sĩ Bồ Đào Nha trong quá trình hình thành nền tảng chữ Quốc ngữ của Việt Nam. Điều quan trọng nhất đối với ông không phải là hiểu hết những phát biểu tại buổi lễ, mà là cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Đó là cảm giác thấu hiểu vượt qua rào cản ngôn ngữ và là trải nghiệm ông sẽ mang theo trong cuộc đời.



Nếu trong lịch sử, sự gặp gỡ văn hóa đã góp phần tạo nên một phương tiện lưu giữ và lan tỏa tiếng Việt, thì trong hiện tại, chính những sự kiện như lễ Giỗ tổ Hùng Vương đang tiếp tục gìn giữ và lan tỏa hồn cốt Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. Đó cũng là minh chứng rằng sự thấu hiểu giữa con người với con người không chỉ được xây dựng bằng ngôn ngữ, mà còn được nuôi dưỡng bằng sự đồng cảm trước những giá trị văn hóa và tinh thần chung. Những cảm nhận chân thành của bà con kiều bào cùng khách quốc tế một lần nữa cho thấy dù ở xa Tổ quốc, cội nguồn dân tộc vẫn luôn là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới./.