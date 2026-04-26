Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Trái tim người Việt tại CH Séc hướng về cội nguồn

Đại sứ Dương Hoài Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”

Từ nghìn đời nay, câu ca ấy đã trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng, khắc sâu trong tâm thức mỗi người Việt về cội nguồn dân tộc. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ trọng đại, mà còn là biểu tượng cao đẹp của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người con đất Việt vẫn luôn hướng về Đất Tổ Phú Thọ – nơi phát tích của giống nòi Lạc Hồng.

Có những giá trị không cần gọi tên vẫn hiện hữu trong trái tim mỗi người. Có những ký ức không cần nhắc lại vẫn âm thầm chảy trong huyết quản - đó là cội nguồn, là tổ tiên, là điểm tựa tinh thần thiêng liêng của dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vì thế không chỉ là một nghi lễ, mà đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Đó là nơi để mỗi người lắng lại, tưởng nhớ và tự nhắc mình rằng “chúng ta có chung một nguồn cội, chung một dòng máu, chung một niềm tự hào chung mẹ, chung cha”. Chính sức mạnh của lòng biết ơn và sự gắn kết ấy đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thử thách, hun đúc nên bản lĩnh và ý chí kiên cường qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng cần một điểm tựa tinh thần vững chắc và đó chính là cội nguồn dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ giỗ Tổ, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng các thành viên ban tổ chức đã tham dự và thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong không khí trang nghiêm và thành kính, chiều 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, CH Séc, Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc và châu Âu, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây là lần đầu tiên hai hội đồng hương cùng phối hợp tổ chức, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước tượng Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Đoàn rước uy nghi với cờ hội, kiệu rước và tiếng trống chiêng vang vọng đã diễu hành từ Văn phòng Hội người Việt Nam trong khuôn viên Trung tâm Thương mại Sapa tới khu vực hành lễ. Hình ảnh thế hệ trẻ người Việt trong trang phục truyền thống, tay nâng cờ, vai khiêng kiệu, bước đi nhịp nhàng đã tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa xúc động, thể hiện sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ nơi đất khách.

Đoàn rước kiệu đưa tượng Vua Hùng về nơi tổ chức Lễ tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha chiều ngày 25/4. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Tiếp đó là nghi lễ dâng hương, dâng hoa và lễ vật. Mâm lễ được chuẩn bị trang trọng với bánh chưng, bánh dày biểu tượng của trời và đất gắn liền với truyền thuyết Lang Liêu cùng hương hoa, ngũ quả, trầu cau. Tất cả được dâng lên với lòng thành kính, thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng. Trong giây phút trang nghiêm, lời chúc văn được cất lên, nhắc lại công lao dựng nước của các Vua Hùng, những người đã đặt nền móng cho quốc gia Văn Lang, mở đầu lịch sử dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, ông Dương Hoài Nam, nhấn mạnh trong những ngày chuẩn bị vừa qua, Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc đã rất tích cực, tâm huyết cho sự kiện. Ông đặc biệt ghi nhận sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã sang đồng hành và ủng hộ bà con, góp phần tạo nên một sự kiện giàu ý nghĩa văn hóa và tinh thần.

Ông Lê Văn Hiện, Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại CH Séc, cũng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi Việt Nam là một trong số ít quốc gia có ngày Giỗ Tổ mang tầm vóc thiêng liêng như vậy. Ông cho biết, lễ rước năm nay tái hiện hình ảnh 18 đời Vua Hùng với sự tham gia của các nam thanh nữ tú, góp phần làm nổi bật không gian văn hóa truyền thống.

Bên cạnh phần lễ, chương trình văn nghệ với các làn điệu dân ca như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân đã mang đến không gian đậm đà bản sắc quê hương. Những giai điệu truyền thống vang lên giữa lòng châu Âu như nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết cộng đồng người Việt xa xứ. Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ người Việt tại CH Séc, giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại CH Séc khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Dẫu cách xa Tổ quốc, nhưng trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, trái tim người Việt nơi xứ người vẫn cùng hướng về cội nguồn./.