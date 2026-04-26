Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc tại Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Ban Điều phối hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào; Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn; Đại diện 12 Hội/Ban Quản lý người Việt Nam tại các tỉnh/thành trên cả nước Lào; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.



Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu và bà con kiều bào đã cùng nhau dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Nghi lễ dâng hương diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của những người con xa xứ luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống tinh thần của dân tộc. Đại sứ cho biết, từ nghìn đời nay, các Vua Hùng luôn được tôn kính là Quốc Tổ, là biểu tượng của cội nguồn dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà đã trở thành giá trị văn hóa cốt lõi, kết tinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Giỗ Tổ Hùng Vương là “sợi dây tâm linh” thiêng liêng kết nối mỗi người con xa xứ với quê hương, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh sống xa quê hương, những hoạt động như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, mà còn là cơ hội quý báu để mọi người hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên” và từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp phần tăng cường sự gắn bó đoàn kết trong cộng đồng.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao vai trò của Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các hội đoàn trong việc duy trì, tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Lào nói riêng, là bộ phận không tách rời của dân tộc, là cầu nối quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và nêu bật ý nghĩa của sự đoàn kết trong cộng đồng là sức mạnh cho sự phát triển. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng trong việc giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát triển ổn định, bền vững tại Lào.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, cho biết Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được cộng đồng người Việt tại Lào duy trì tổ chức hằng năm như một hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, gắn kết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.



Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Lào, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con cháu của Quốc Tổ Hùng Vương.



Giỗ Tổ Hùng Vương là sự kiện văn hóa - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời góp phần củng cố và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, văn hóa đối với cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc, mà còn là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.



Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần hướng về cội nguồn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, hoạt động này tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.