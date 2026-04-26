Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Mỹ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại chương trình “Hướng về cội nguồn”. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Chương trình có sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam cùng một số chuyên gia, sinh viên và gia đình người Việt đang công tác tại các tổ chức quốc tế tại Washington D.C.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nêu bật ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 cũng đúng là dịp để cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn cùng ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước; đồng thời bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó với quê hương.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trao phần thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác cộng đồng. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định 3 dấu mốc nói trên đều có ý nghĩa rất sâu sắc đối với mỗi người Việt Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để hướng về cội nguồn, về công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đó không chỉ là một truyền thống văn hóa, mà còn là nền tảng tinh thần gắn kết mỗi người Việt Nam - dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn có chung một nguồn cội. Chính từ ý thức về cội nguồn đó mà qua bao thế hệ, dân tộc Việt Nam vẫn luôn giữ được sự gắn bó và sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Ngày 30/4 là dấu mốc của ý chí độc lập, tự cường và khát vọng thống nhất đất nước. Thắng lợi đó không chỉ khép lại một giai đoạn lịch sử, mà còn mở ra con đường để Việt Nam vươn lên, hội nhập và phát triển.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhắc nhở về giá trị của lao động, của sự cống hiến bền bỉ và thầm lặng. Chính từ những nỗ lực đó mà đất nước đã đạt được những thành tựu ngày hôm nay.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay, những ngày kỷ niệm đó càng có ý nghĩa khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định rõ con đường phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, đồng thời tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Điều đó không chỉ là những định hướng lớn ở tầm quốc gia, mà còn là yêu cầu rất cụ thể đối với mỗi cá nhân trong công việc hàng ngày.

Sự kiện đồng thời là hoạt động thiết thực triển khai Kế hoạch hành động công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao năm 2026. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả; gắn tuyên truyền về các ngày lễ lớn với quảng bá đường lối đối ngoại, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, hội nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự lễ dâng hương, giao lưu văn nghệ và khen thưởng các cháu học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác cộng đồng. Chương trình góp phần tăng cường gắn kết giữa các gia đình cán bộ, khuyến khích thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ./.