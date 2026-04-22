Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Kết nối cội nguồn trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Kiều bào tại Udon Thani dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TTXVN phát

Lễ giỗ Tổ đã trở thành hoạt động thường niên từ 8 năm nay của bà con kiều bào Thái Lan vào dịp Mùng 10/3 Âm lịch. Từ sáng sớm, bà con kiều bào đã tề tựu đông đủ tại chùa Khánh An, thành tâm chuẩn bị các mâm lễ với nhiều vật phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh dày, cùng hương hoa, trà quả để dâng lên Ban thờ Vua Hùng.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, xúc động nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về các Vua Hùng đã có công dựng nước, cho biết năm nào ông cũng duy trì hoạt động này để nhắc nhở bà con kiều bào về cội nguồn dân tộc. Ông nhấn mạnh dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, dòng máu người Việt vẫn chảy trong mỗi kiều bào và "chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc”.

Với bà con kiều bào tại Udon Thani, lễ giỗ Tổ năm nay có thêm phần đặc biệt khi buổi lễ có sự tham dự và biểu diễn của đoàn lân sư rồng từ Việt Nam sang nhằm quảng bá văn hóa múa lân sư rồng Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Nhà sư Kusol Singkun, Trụ trì chùa Khánh An, cho biết: “Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là sự kiện đặc biệt khi Hội người Việt Nam mời đoàn lân sư rồng sang biểu diễn các tiết mục nghệ thuật, văn hóa truyền thống mang tầm quốc gia. Tôi rất vui mừng và đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này”.

NSND Trọng Trinh (thứ tư, từ trái sang), Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, lần đầu tiên tham dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương với kiều bào tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát



Trong khi đó, NSND Trọng Trinh, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, ấn tượng sâu sắc trước tình cảm, tấm lòng và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt tại Udon Thani khi lần đầu tiên được tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương với bà con kiều bào. Ông bày tỏ rất hạnh phúc và bất ngờ trước tình cảm của kiều bào, đồng thời chia sẻ cảm nhận dù ở đâu, bà con vẫn giữ gìn tình yêu quê hương, Tổ quốc và dòng máu người Việt luôn hiện hữu trong mỗi người”. Việc tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để bà con thể hiện lòng thành kính, biết ơn tổ tiên, mà còn góp phần gìn giữ, giáo dục truyền thống văn hóa và cội nguồn dân tộc cho các thế hệ sau./.