Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tham gia lễ dâng hương. Ảnh: Khánh Vân – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Sự kiện do Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán tổ chức, diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc của cộng đồng người Việt xa quê. Nghi lễ dâng hương được tiến hành theo nghi thức truyền thống, với sự tham gia của Đại sứ và các đại biểu, kiều bào.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại lễ dâng hương quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: Khánh Vân – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một hoạt động văn hóa mang tính truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đại sứ cho rằng việc tổ chức lễ dâng hương tại Hàn Quốc có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các giá trị văn hóa dân tộc hòa nhập với đời sống sở tại, đồng thời góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: Khánh Vân – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và cộng đồng người Việt đã lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Ngay sau nghi thức dâng hương, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và phẩm hạnh của người Việt trên thế giới, qua đó ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng. Hoạt động tri ân, vinh danh này góp phần khích lệ vai trò của cộng đồng trong công tác đối ngoại nhân dân.



Bà Kim Seon Mi, Trưởng Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Hàn Quốc, cho biết việc tổ chức lễ dâng hương không chỉ nhằm tưởng nhớ tổ tiên mà còn hướng tới xây dựng một không gian văn hóa – tâm linh cho cộng đồng người Việt ở sở tại, qua đó tăng cường sự kết nối và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.



Sự kiện khép lại với hoạt động chụp ảnh lưu niệm, để lại dấu ấn về một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới./.