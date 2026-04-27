Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Gắn kết cộng đồng người Việt tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Israel. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng – những bậc tiền nhân có công dựng nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng – những bậc tiền nhân có công dựng nước. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Các đại biểu bày tỏ xúc động khi được tham dự buổi lễ trang nghiêm, ấm cúng, qua đó thêm tự hào về truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để tưởng nhớ cội nguồn dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi người Việt Nam củng cố tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Israel ngày càng phát triển, buổi lễ càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các cơ quan đại diện và cộng đồng. Bà Trương Thị Hồng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel – nhấn mạnh, đối với cộng đồng người Việt Nam xa quê hương, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân công đức tổ tiên, mà còn là sợi dây tinh thần gắn kết các thế hệ người Việt, giúp mọi người thêm ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn. Theo bà, trong điều kiện sinh sống xa Tổ quốc, những hoạt động như vậy càng trở nên ý nghĩa, góp phần tạo dựng sự đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời trao đổi về tình hình cộng đồng, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, lao động và hội nhập tại sở tại./.