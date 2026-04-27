Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Cộng đồng người Việt tại Nga hướng về cội nguồn dân tộc

Tham dự buổi lễ có ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, người đang có chuyến công tác tại Nga; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga; cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán và bà con kiều bào.

Các đại biểu dâng hưởng tướng nhớ các Vua Hùng trước bàn thờ Quốc Tổ. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đại sứ khẳng định: "Dù ở bất cứ nơi đâu, tinh thần hướng về nguồn cội và lòng tự hào dân tộc luôn là sợi dây gắn kết người dân Việt Nam. Việc tổ chức lễ Giỗ Tổ tại Nga không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng bạn bè quốc tế".

Thay mặt cộng đồng, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, bày tỏ sự xúc động trước sự tham gia đông đảo của bà con. Ông Hoàng chia sẻ: "Sự kiện này là minh chứng cho sự đoàn kết và sức sống mãnh liệt của cộng đồng người Việt tại Nga. Chúng tôi luôn ý thức rằng, xây dựng một cộng đồng vững mạnh, thành đạt và gắn bó với quê hương chính là cách thiết thực nhất để tri ân tổ tiên và góp phần khẳng định vị thế của người Việt trên xứ sở Bạch Dương".

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa và lễ vật lên bàn thờ Quốc Tổ, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của thời đại các Vua Hùng dựng nước.

Sau lễ dâng hương, đại diện Ban tổ chức đọc bài văn tế tưởng niệm và tri ân các Vua Hùng, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, khẳng định đối với mỗi người con đất Việt trên khắp mọi miền thế giới, mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm luôn là dịp thiêng liêng để hướng về cội nguồn, hướng về quê hương, đất nước, cũng như nhớ về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Theo ông Hùng, tại Liên bang Nga, từ Moskva đến St. Petersburg và các địa phương khác, bà con người Việt đều nhớ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là một truyền thống-nét đẹp văn hóa, tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn giữ gìn và hướng về cội nguồn văn hóa tốt đẹp, góp phần cùng nhau sinh sống, học tập và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm cúng với những món ăn truyền thống và đậm đà bản sắc dân tộc. Buổi lễ không chỉ là dịp để những người con xa xứ tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước, mà còn là dịp để trao truyền cho các thế hệ người Việt tại Nga tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách, để thế hệ mai sau dù sinh ra và lớn lên xa quê hương, vẫn tự hào rằng mình là con Lạc cháu Hồng, vẫn thuộc lòng những trang sử hào hùng, vẫn thấm nhuần đạo lý của dân tộc./.