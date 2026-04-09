Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Chuẩn bị đồng bộ, đảm bảo trang nghiêm, an toàn và hiệu quả

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế thăm quan Khu du lịch Đền Hùng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, yêu cầu đặt ra là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nhằm bảo đảm tổ chức thành công sự kiện.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, các hoạt động cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, vừa giữ gìn giá trị truyền thống vừa tạo điểm nhấn mới để thu hút du khách. Từ nay đến thời điểm diễn ra lễ hội, các đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện nhiệm vụ, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân.

Đối với phần lễ, các nghi thức dâng hương Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổ Mẫu Âu Cơ và Giỗ Tổ Hùng Vương đang được hoàn thiện kịch bản, bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng kịch bản tổng thể, trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung liên quan.

Cùng với đó, 18 cụm xã, phường đã chủ động chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tích cực tham gia các hoạt động lễ hội. Công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng.

Lực lượng Công an tỉnh đã khảo sát toàn bộ các tuyến đường, địa điểm tổ chức hoạt động, xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy, camera giám sát được triển khai tại các khu vực trọng điểm.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, điểm mới của mùa lễ hội năm nay là có 18 cụm xã, phường tham gia hội trại văn hóa. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần tạo không gian lễ hội phong phú, hấp dẫn đối với du khách.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế nghe giới thiệu về Khu du lịch Đền Hùng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, hơn 300 pa nô, trên 1.000 cờ hội, hồng kỳ đã được lắp đặt tại khu vực trung tâm; hoạt động tuyên truyền về Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cùng các nội dung lễ hội được đẩy mạnh trên các nền tảng truyền thông. Nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng như sân Bảo tàng Hùng Vương đã hoàn tất tu sửa, lát gạch mới; nhà Công quán đón khách đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng phục vụ lễ hội.

Ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, phần hội năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, gồm hơn 25 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao truyền thống, hội sách, triển lãm, hội chợ…

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026 với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” dự kiến tổ chức ngày 24/4/2026 (tức ngày 8/3 âm lịch), với sự tham gia diễu hành của 18 cụm xã, phường thuộc 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi đoàn từ 50 đến 100 diễn viên quần chúng. Lộ trình diễu hành từ khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (phường Thanh Miếu) đến Công viên Văn Lang. Đây là hoạt động được khôi phục sau thời gian gián đoạn, góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra thế giới. Bên cạnh đó, một số hoạt động như marathon, golf, bơi chải, lễ hội đường phố được đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thêm nguồn lực và nâng cao sức hấp dẫn cho lễ hội.

Trong khuôn khổ phần hội, Giải Golf Cúp Hùng Vương dự kiến diễn ra ngày 11/4/2026 tại các sân golf Văn Lang, Tam Đảo, Đầm Vạc, Thanh Lanh với sự tham gia của khoảng 600 vận động viên, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh. Lễ khai mạc tổ chức vào 20 giờ ngày 17/4/2026 (tức mùng 1/3 âm lịch)./.