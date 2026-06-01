Gìn giữ những nếp sống đẹp trong mỗi gia đình

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026). Ảnh: Nguyễn Huy Thành - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng các giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt” tiếp tục là kim chỉ nam trong công tác xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo cùng các sở, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị trí của gia đình trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình; quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, hộ dân vùng sâu, vùng xa; duy trì và nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

Tại chương trình, 17 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình hạnh phúc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội tại địa phương. Ban Tổ chức trao quà cho nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Là một gia đình văn hóa tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình, bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố Nghĩa Hòa (phường Đông Gia Nghĩa) chia sẻ, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, các thành viên trong gia đình luôn dành thời gian quan tâm, lắng nghe và chia sẻ hằng ngày. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng những giá trị truyền thống như sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm giữa các thành viên vẫn là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình bền vững. Được tỉnh biểu dương, tôn vinh là niềm vinh dự và động viên lớn đối với gia đình. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng gia đình văn hóa mà còn là động lực để các thành viên tiếp tục giữ gìn nếp sống tốt đẹp, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Chương trình kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam diễn ra tối 31/5 tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành - TTXVN

Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như chiếu phim tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”; tham quan Nhà truyền thống đồng bào M’nông và Bảo tàng Âm thanh tỉnh dành cho các gia đình tiêu biểu. Các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác xây dựng gia đình; khẳng định vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, môi trường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách con người. Qua đó, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác gia đình năm 2026 “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, yêu thương và phát triển bền vững./