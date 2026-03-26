Gìn giữ nét tinh hoa của tranh dân gian Việt Nam

Các đại biểu tham quan gian trưng bày Tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Tại Triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Đáp nhấn mạnh: Tranh dân gian Việt Nam là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ. Từ khoảng thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX, tranh dân gian phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống.



Trải qua những biến thiên của lịch sử, các dòng tranh dân gian vẫn giữ được sức sống bền bỉ, với màu sắc tươi sáng, hình tượng mộc mạc, sâu sắc, phản ánh sinh động đời sống xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và những ước vọng tốt đẹp của con người Việt Nam. Mỗi dòng tranh mặc dù có khác biệt về phong cách, kỹ thuật và không gian tồn tại, nhưng đều hội tụ ở một điểm chung là tinh thần sáng tạo dân gian và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nghệ nhân dòng tranh Kim Hoàn in tranh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Triển lãm lần này giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của bốn dòng tranh dân gian là tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, và tranh làng Sình; được bố cục thành các không gian trưng bày chuyên đề, giúp công chúng có cái nhìn tổng thể, hệ thống và sâu sắc hơn về nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam.