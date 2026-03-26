Tin tức
Gìn giữ nét tinh hoa của tranh dân gian Việt Nam
Tại Triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Đáp nhấn mạnh: Tranh dân gian Việt Nam là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ. Từ khoảng thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX, tranh dân gian phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, các dòng tranh dân gian vẫn giữ được sức sống bền bỉ, với màu sắc tươi sáng, hình tượng mộc mạc, sâu sắc, phản ánh sinh động đời sống xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và những ước vọng tốt đẹp của con người Việt Nam. Mỗi dòng tranh mặc dù có khác biệt về phong cách, kỹ thuật và không gian tồn tại, nhưng đều hội tụ ở một điểm chung là tinh thần sáng tạo dân gian và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Triển lãm lần này giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của bốn dòng tranh dân gian là tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, và tranh làng Sình; được bố cục thành các không gian trưng bày chuyên đề, giúp công chúng có cái nhìn tổng thể, hệ thống và sâu sắc hơn về nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam.
Sự kiện không chỉ giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ - di sản vừa được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Triển lãm cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người yêu nghệ thuật dân gian gặp gỡ, trao đổi, từ đó mở ra những hướng đi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại.
Thông qua Triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc; gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các địa phương và quốc tế; đặc biệt là nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về vai trò và giá trị của di sản văn hóa truyền thống.
Đáng chú ý, tại Triển lãm, các bộ tranh Đông Hồ được thực hành theo đúng kỹ thuật cổ truyền, từ giấy điệp, màu tự nhiên đến các bản khắc gỗ lâu đời. Những tác phẩm quen thuộc như “Đám cưới chuột”, “Lợn đàn”, “Vinh hoa - Phú quý”, cùng nhiều mẫu tranh mới phục dựng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
Bên cạnh đó, không gian trưng bày tái hiện chợ tranh Đông Hồ xưa cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống như Quan họ, Chèo, hát Then, múa rối nước… góp phần mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa sống động, chân thực và giàu cảm xúc.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc trưng bày triển lãm một lần nữa khẳng định công tác gìn giữ, phát huy giá trị nghề làm tranh của tỉnh Bắc Ninh và những nghệ nhân nơi đây.
Triển lãm diễn ra đến ngày 2/4/2026./.