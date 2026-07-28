Gieo mầm xanh hy vọng cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật trong chương trình. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Phát biểu khai mạc, bà Tiêu Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên nhấn mạnh, mỗi cuộc phẫu thuật thành công không chỉ giúp khắc phục khiếm khuyết về thể chất mà còn mở ra cơ hội để các em được học tập, vui chơi, hòa nhập cộng đồng và có một tương lai tốt đẹp hơn. Việc tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh để huy động thêm nhiều nguồn lực, triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, sàng lọc, can thiệp sớm và hỗ trợ điều trị cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc dị tật bẩm sinh, trẻ em khuyết tật, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dân số…

Các bác sĩ phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Theo ông Hoàng Hải Bằng, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên, xác định đây là đợt phẫu thuật có quy mô lớn, Bệnh viện A dành sự ưu tiên cao nhất cho chương trình, từ nhân lực, cơ sở vật chất, phòng mổ, giường bệnh, thuốc men, chăm sóc hậu phẫu đến các điều kiện phục vụ người bệnh và gia đình. Bệnh viện A Thái Nguyên mong muốn sự phối hợp giữa bệnh viện, Trung tâm Hai, các chuyên gia và nhà hảo tâm sẽ không chỉ dừng lại ở chương trình hôm nay mà tiếp tục được duy trì trong những năm tới để ngày càng nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ thuật điều trị tốt nhất và được trao thêm cơ hội thay đổi cuộc đời…

Lãnh đạo Bệnh viện A Thái Nguyên và các nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Chương trình dự kiến diến ra trong 5 ngày, từ ngày 27/7. Ca phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện bởi các bác sĩ của Bệnh viên A Thái Nguyên và các chuyên gia y khoa hàng đầu Việt Nam đang công tác tại các bệnh viện lớn tuyến Trung ương như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Mắt Trung ương…/.