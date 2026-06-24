Gieo mầm tri thức cho trẻ thơ với những trải nghiệm hè sáng tạo

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Các hoạt động ý nghĩa góp phần mang đến cho trẻ em một mùa hè vui tươi, an toàn và giàu trải nghiệm.

Những chuyến xe chở đầy tri thức và ước mơ

Mới đây, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, Dự án Thư viện mùa Xuân phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” dành cho gần 100 thiếu niên, nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Không gian của chương trình ngập tràn tiếng cười khi các em được tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm phong phú như đọc sách, vẽ tranh, xếp lego, nặn tò he, làm đồ thủ công... Đặc biệt, các em còn được nhận những phần quà ý nghĩa gồm sách thiếu nhi, đồ dùng học tập, đồ chơi.

Cầm trên tay cuốn sách, em Trần Gia Huy, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Quang Trung cho biết, em và em trai đã sống tại Trung tâm được 5-6 năm. Những ngày đầu xa gia đình, em gặp không ít khó khăn để thích nghi, nhưng tình yêu thương của các cô chú tại Trung tâm đã giúp em vượt qua.

Gia Huy bày tỏ: Năm nào các anh chị trong đoàn cũng đến tổ chức hoạt động nên chúng em rất vui. Các anh chị mang theo nhiều sách hay, trò chơi thú vị giúp chúng em hiểu thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài. Đối với em, sách là kho tàng tri thức vô tận. Năm nay, em chuẩn bị lên lớp 12 nên việc đọc sách, tìm tài liệu để học tập càng quan trọng hơn.

Còn với em Bùi Vũ Tuệ Lâm, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, chương trình là một ngày hè đặc biệt. Tại đây, em được đọc sách, vẽ tranh, làm vòng tay và chơi với nhiều anh chị. Em rất vui và mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để được học hỏi thêm nhiều điều mới.

Theo anh Phạm Thanh Tuấn, người sáng lập Dự án Thư viện mùa Xuân, đây là dự án cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc và đưa các chương trình trải nghiệm gắn với sách đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa khu vực Tây Nguyên. Được thành lập từ tháng 6/2021, đến nay, chuyến xe thư viện lưu động đã đến hơn 200 trường học, điểm sinh hoạt cộng đồng tại Tây Nguyên; không chỉ trao tặng sách hay quà, mà còn mang đến cho các em những trải nghiệm gắn với sách để nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy niềm đam mê học tập và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu sân chơi và cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục hiện đại. Vì vậy, những chuyến xe thư viện lưu động được xây dựng với mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, giúp các em có cơ hội thụ hưởng những giá trị tương tự như trẻ em ở khu vực trung tâm.

Những cuốn sách giúp trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk có thêm mùa hè bổ ích. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Bên cạnh đó, Dự án Thư viện mùa Xuân còn giúp các em hình thành thói quen đọc sách, hạn chế thời gian dành cho điện thoại, tivi và có thêm những trải nghiệm thực tế bổ ích. Thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục đến với trẻ em tại các buôn làng, nhà văn hóa cộng đồng tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Đa dạng sân chơi bổ ích trong dịp hè

Mùa hè năm nay, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Theo kế hoạch, các hoạt động hè năm 2026 của Thư viện tỉnh được tổ chức tại cả hai cơ sở phía Đông và Tây của tỉnh, kéo dài đến ngày 15/8. Tại đây, các em nhỏ được tham gia miễn phí đọc sách, trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo, học kỹ năng sống, kỹ năng tiếng Anh và nhiều chương trình trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi.

Chăm chú lựa chọn những cuốn sách yêu thích, em Hoàng Thanh Ngân (9 tuổi, phường Buôn Ma Thuột) cho biết, em rất thích đọc sách và thường xuyên đến thư viện vào dịp hè. Đến thư viện, em được đọc nhiều loại sách hay và tham gia các trò chơi bổ ích để chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Em Võ Thanh Thảo (6 tuổi, phường Buôn Ma Thuột) tỏ ra thích thú khi vừa hoàn thành chiếc kẹp tóc do chính mình tự làm. Thanh Thảo chia sẻ, mùa hè với em rất vui và bổ ích. Em được đọc sách, làm đồ thủ công và chơi với các bạn.

Theo ông Đỗ Đức Quảng, Giám đốc Thư viện tỉnh Đắk Lắk, với mong muốn tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đơn vị tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động hè năm 2026. Thông qua các hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm sáng tạo và rèn luyện kỹ năng, thư viện không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tạo môi trường học tập lành mạnh để các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo.

Những hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Thông qua các chương trình truyền thông, giáo dục kỹ năng, vui chơi giải trí và chăm sóc trẻ em, tỉnh hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Mùa hè, với trẻ em là bao điều thú vị cần được khám phá. Các hoạt động bổ ích chính là những hạt giống của tri thức, ước mơ và niềm tin được gieo xuống tâm hồn trẻ thơ. Đó cũng là hành trang quý giá để các em tự tin lớn lên, hòa nhập và vững bước trên con đường tương lai./.