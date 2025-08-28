Giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài tích cực lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại Lễ bế mạc Khóa tập huấn. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

* Cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương

Tại Lễ bế mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, tại Khóa tập huấn năm 2025, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài đã trải qua gần 20 buổi học chính thức, bao gồm nhiều chuyên đề chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tổ chức lớp học, dạy cảm thụ văn học và hướng dẫn học sinh tiếp cận tiếng Việt như một ngôn ngữ gốc hoặc ngoại ngữ. Cùng với đó là các buổi tọa đàm chuyên đề, thực tập giảng dạy và chương trình thực tế tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình...

Đặc biệt, các học viên có cơ hội tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình Gala Tiếng Việt thân thương và Lễ trao giải "Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2025 (tổ chức ngày 26/8). "Đây là lần đầu tiên có một tiết mục tập thể của kiều bào tại chương trình truyền hình trực tiếp. Trong thời gian rất ngắn, các học viên đã nỗ lực tập luyện để đóng góp cho chương trình một tiết mục văn nghệ đặc sắc, tạo nên thành công chung của sự kiện", ông Nguyễn Trung Kiên nói.

Trước đó, trong ngày khai mạc lớp tập huấn, các kiều bào có dịp tham dự Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025. Hoạt động cũng nhằm tổng kết việc triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng kiều bào ta trên khắp thế giới. Qua đó làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài trong việc tiếp nối và lan tỏa ngôn ngữ thiêng liêng của dân tộc.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thầy cô, không chỉ qua những khóa tập huấn thường niên mà còn bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác, từ việc cung cấp tài liệu giảng dạy cho tới kết nối mạng lưới giáo viên dạy tiếng Việt toàn cầu.

"Chúng tôi mong muốn, mỗi thầy cô vừa là người gieo hạt giống tri thức, vừa là cầu nối văn hóa để các học sinh kiều bào thêm gắn bó với tiếng mẹ đẻ; từ đó gắn bó sâu sắc hơn với cội nguồn dân tộc", ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được sẽ trở thành động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy tiếng Việt. Bởi lẽ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nhịp cầu đưa kiều bào trẻ đến gần hơn với truyền thống, giá trị và tinh thần Việt Nam.

"Khóa tập huấn năm nay không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sư phạm mà còn là hành trình gắn kết những tấm lòng hướng về cội nguồn. Mỗi thành công của các thầy cô trên bục giảng chính là sự tiếp nối, là lời khẳng định mạnh mẽ, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người con đất Việt", ông Nguyễn Trung Kiên nói.

Sau khi trở về nước sở tại, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên tin rằng, các thầy cô - những "sứ giả ngôn ngữ", sẽ tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi lớp học. Chính các thầy cô là cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương và nhân tố quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.