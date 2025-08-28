Tin tức
Giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài tích cực lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt
* Cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương
Tại Lễ bế mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, tại Khóa tập huấn năm 2025, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài đã trải qua gần 20 buổi học chính thức, bao gồm nhiều chuyên đề chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tổ chức lớp học, dạy cảm thụ văn học và hướng dẫn học sinh tiếp cận tiếng Việt như một ngôn ngữ gốc hoặc ngoại ngữ. Cùng với đó là các buổi tọa đàm chuyên đề, thực tập giảng dạy và chương trình thực tế tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình...
Đặc biệt, các học viên có cơ hội tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình Gala Tiếng Việt thân thương và Lễ trao giải "Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2025 (tổ chức ngày 26/8). "Đây là lần đầu tiên có một tiết mục tập thể của kiều bào tại chương trình truyền hình trực tiếp. Trong thời gian rất ngắn, các học viên đã nỗ lực tập luyện để đóng góp cho chương trình một tiết mục văn nghệ đặc sắc, tạo nên thành công chung của sự kiện", ông Nguyễn Trung Kiên nói.
Trước đó, trong ngày khai mạc lớp tập huấn, các kiều bào có dịp tham dự Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025. Hoạt động cũng nhằm tổng kết việc triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng kiều bào ta trên khắp thế giới. Qua đó làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài trong việc tiếp nối và lan tỏa ngôn ngữ thiêng liêng của dân tộc.
Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thầy cô, không chỉ qua những khóa tập huấn thường niên mà còn bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác, từ việc cung cấp tài liệu giảng dạy cho tới kết nối mạng lưới giáo viên dạy tiếng Việt toàn cầu.
"Chúng tôi mong muốn, mỗi thầy cô vừa là người gieo hạt giống tri thức, vừa là cầu nối văn hóa để các học sinh kiều bào thêm gắn bó với tiếng mẹ đẻ; từ đó gắn bó sâu sắc hơn với cội nguồn dân tộc", ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được sẽ trở thành động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy tiếng Việt. Bởi lẽ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nhịp cầu đưa kiều bào trẻ đến gần hơn với truyền thống, giá trị và tinh thần Việt Nam.
"Khóa tập huấn năm nay không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sư phạm mà còn là hành trình gắn kết những tấm lòng hướng về cội nguồn. Mỗi thành công của các thầy cô trên bục giảng chính là sự tiếp nối, là lời khẳng định mạnh mẽ, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người con đất Việt", ông Nguyễn Trung Kiên nói.
Sau khi trở về nước sở tại, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên tin rằng, các thầy cô - những "sứ giả ngôn ngữ", sẽ tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi lớp học. Chính các thầy cô là cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương và nhân tố quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
* Giữ vững sự nhiệt huyết, tiếp tục lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt
Chia sẻ tại Lễ bế mạc, chị Đỗ Thị Thùy Dương, kiều bào Nhật Bản cho biết, tham dự Khóa tập huấn, các thầy cô kiều bào đã được trang bị những phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học phù hợp và được cung cấp tài liệu giảng dạy hữu ích. Đây cũng là cơ hội để các thầy cô kiều bào học hỏi, gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho nhau.
Đặc biệt, Khóa tập huấn năm nay tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các thầy cô không chỉ có cơ hội hòa mình vào không khí hào hùng, rực rỡ cờ hoa khắp các đường phố mà còn được tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Chung cảm xúc, cô Phạm Mỹ Dung, kiều bào Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, là người con Việt Nam xa quê hương đã hơn 26 năm, cô luôn đau đáu nỗi niềm làm sao thế hệ con cháu mình nơi đất khách vẫn giữ gìn được tiếng Việt để không bao giờ đánh mất cội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì thế, cô bắt đầu hành trình dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ở Đài Loan.
Với cô Dung, Khóa tập huấn lần này đã mang lại cho các thầy cô kiều bào một cơ hội quý để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng giảng dạy; đồng thời học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. "Đây thật sự là hành trang quan trọng để mỗi học viên tiếp tục vững bước trên con đường giảng dạy tiếng Việt nơi xứ người", cô Dung chia sẻ.
Chia sẻ cảm xúc lưu luyến và bồi hồi khi kết thúc Khóa tập huấn, chị Đỗ Bích Thảo, kiều bào Ba Lan, "Lớp trưởng" của Khóa tập huấn năm nay cho biết, thời gian tham dự Khóa tập huấn tuy không dài nhưng đủ để các thầy cô kiều bào gắn bó, trưởng thành và tiếp thu nhiều bài học hiệu quả. Qua từng buổi học, thảo luận và đi thực tế, mỗi giáo viên kiều bào được tiếp cận với những kiến thức mới và kiến thức chuyên sâu; đồng thời được truyền cảm hứng từ tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của các thầy cô - những chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy trong Khóa tập huấn.
Chị Đỗ Bích Thảo cho rằng, dù đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, tất cả học viên đều là người Việt Nam, cùng chung lý tưởng lan tỏa tiếng mẹ đẻ, nuôi dưỡng tâm hồn đậm đà bản sắc dân tộc Việt để mỗi thế hệ kiều bào trẻ ở nước ngoài thêm tự tin, bản lĩnh hội nhập. Kiều bào Ba Lan mong muốn, mỗi thầy cô sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, tinh thần nhiệt huyết giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài.
Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức Khóa tập huấn trao Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 cho tất cả các học viên./.