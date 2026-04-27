Giao thông các cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh không ùn tắc kéo dài sau nghỉ lễ Giỗ Tổ

Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố, nơi tiếp nhận luồng xe từ các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và các tỉnh miền Trung đổ về thông qua tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lượng phương tiện bắt đầu đông hơn từ khoảng 15 giờ chiều nay khi các gia đình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để quay trở lại làm việc vào ngày mai (28/4).

Đoạn qua hầm Thủ Thiêm khá thông thoáng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tại nút giao An Phú thành phố Thủ Đức cho thấy dòng xe ô tô cá nhân và xe khách di chuyển chậm do mật độ phương tiện dồn về cùng một thời điểm. Tuy nhiên, nhờ sự điều tiết nhịp nhàng của lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại các điểm nóng nên không xảy ra tình trạng kẹt cứng kéo dài hàng giờ đồng hồ như lo ngại của nhiều người dân trước đó.

Dòng xe máy từ hướng Đồng Nai đi qua cầu Đồng Nai và dọc theo quốc lộ 1A tiến về phía ngã tư Thủ Đức cũng tăng nhẹ sau chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày nhưng tốc độ di chuyển vẫn đạt mức trung bình khoảng 30 đến 40 km/giờ. Trong thời tiết nắng nóng oi bức của những ngày cuối tháng 4 khiến hành trình quay lại Thành phố của người lao động thêm phần vất vả nhưng tâm lý chung của mọi người đều khá thoải mái vì đường xá thông thoáng hơn dự kiến

Tương tự, tại khu vực cửa ngõ phía Tây tại vòng xoay An Lạc và trục đường Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh lượng xe từ các tỉnh miền Tây Tân Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long cũng lần lượt đổ về với những hành lý lỉnh kỉnh tạo nên những dải phương tiện kéo dài hàng chục mét trước các tín hiệu đèn giao thông.

Lượng xe tuy khá đông ở các ngã tư, ngã ba, nhưng tình hình giao thông tại đây vẫn được kiểm soát tốt khi các phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh chấp hành nghiêm việc trả khách đúng quy định và không dừng đỗ bừa bãi gây cản trở lối đi chung của các phương tiện cá nhân. Điều này giúp cho dòng chảy giao thông luôn được duy trì liên tục dù đôi lúc có sự chậm trễ nhẹ tại các khu vực đang thi công hạ tầng.

Tại khu vực cửa ngõ phía Bắc nơi tuyến Quốc lộ 13 đón dòng xe từ Bình Dương và Bình Phước ghi nhận mật độ xe cộ ở mức cao nhưng hoàn toàn không có tình trạng ách tắc nghiêm trọng ngay cả tại các nút giao vốn là điểm đen về giao thông như ngã tư Bình Phước hay khu vực trước cổng bến xe Miền Đông cũ.

Sự thông thoáng bất ngờ này được anh Nguyễn Ngọc Tú, tài xế bến xe miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Thuận) nhận định là do người dân đã chủ động phân bổ thời gian di chuyển rải rác trong suốt ngày hôm nay thay vì tập trung dồn dập vào khung giờ tối muộn như mọi năm; đồng thời việc sử dụng các phương tiện công cộng như: tàu hỏa hay xe buýt chất lượng cao cũng góp phần giảm tải đáng kể cho hạ tầng giao thông đường bộ.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng do thời tiết nắng nóng khiến nền nhiệt độ tăng cao; số ngày nghỉ lễ không nhiều nên chọn giải pháp đi trong thành phố, đến các điểm vui chơi có nhiều cây xanh gần trung tâm như Thảo Cầm Viên và Suối Tiên. Cụ thểtrong ngày 26 và 24/4, mỗi ngày Thảo Cầm Viên đón khoảng 27.000 lượt khách; Khu du lịch Suối Tiên cũng phục vụ khoảng 10.000 lượt, tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước...

Càng về cuối chiều khi nắng đã dịu bớt lượng xe máy tiếp tục đổ về ngày một nhiều hơn khiến các trạm dừng nghỉ ven đường và các cửa hàng xăng dầu tại khu vực giáp ranh trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là khi người dân dừng chân nghỉ ngơi trước khi bước vào nội đô đông đúc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (PC08), đơn vị đã huy động tối đa quân số để túc trực tại các giao lộ trọng điểm và sẵn sàng các phương án phân luồng từ xa nếu xảy ra sự cố đột xuất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ một cách trọn vẹn và bình an.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, tình hìnhgiao thông tại các cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh ổn định, tín hiệu tích cực cho thấy khả năng điều phối và quản lý đô thị ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và ý thức chấp hành luật lệ của người tham gia giao thông đã tạo tiền đề tốt cho việc quay trở lại nhịp sống lao động sản xuất bình thường vào sáng mai (28/4)./.