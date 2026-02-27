Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ượng Đảng Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao Quyết định Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh. Ảnh: Diệu Thúy-TTXVN

Theo đó, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, với 40 năm công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có 18 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Viện, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được đánh giá là cán bộ có bề dày kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc hoạt động khoa học và công nghệ, có uy tín trong giới trí thức.

Đồng chí Nguyễn Phi Long kỳ vọng, trên cương vị mới, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian tới, khi tổ chức Đại hội, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy và Ban Thường vụ Liên hiệp hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện quy chế và kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội, Đảng ủy Liên hiệp hội trên cơ sở mô hình tổ chức mới đã được sắp xếp từ năm 2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với tinh thần đổi mới, sáng tạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 230-KL/TW, ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hội trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng, phát triển tổ chức hội, hội viên và quan tâm chăm lo đến đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng ủy và của Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Châu Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Diệu Thúy-TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng giao trọng trách, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh đánh giá, truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nền tảng vững chắc để toàn thể cán bộ tiếp bước với khát vọng mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đoàn kết, xây dựng Đảng bộ liên hiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giao phó.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích.

Từ năm 1985-2007, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I. Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)./.