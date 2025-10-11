Giáo sư Nhật Bản được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Nagoya

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng GS.TS Nagato Natsume. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi, với khu vực lãnh sự gồm toàn bộ tỉnh Aichi, có thời hạn 3 năm. Quyết định này đã được Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao cho Giáo sư, Tiến sĩ Natsume Nagato.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Với việc bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng với tình yêu Việt Nam vô bờ bến, ngài sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng của một Lãnh sự danh dự. Theo đó, thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa Aichi và Việt Nam, hỗ trợ công tác bảo hộ công dân, kết nối cộng đồng”.