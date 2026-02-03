Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới

Phát biểu khai mạc Chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Trải qua chặng đường phát triển, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.



Trong tổng thể mối quan hệ đó, các địa phương biên giới, đặc biệt là tỉnh Lào Cai và các địa phương thuộc tỉnh Vân Nam giữ vai trò quan trọng, vừa là tuyến đầu gìn giữ hòa bình, ổn định, vừa là cầu nối trực tiếp, sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tỉnh Lào Cai luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, xem đây là nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài và phát triển cùng có lợi.



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nêu rõ: Năm 2025 vừa qua đánh dấu nhiều kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Trên nền tảng đó, các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam, giữa Lào Cai với châu Hồng Hà tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.



"Chúng tôi tin tưởng rằng, từ thành công của Chương trình hôm nay, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và các địa phương của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.



Phát biểu tại Chương trình, ông Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy Hồng Hà (Trung Quốc) khẳng định sẵn cùng tỉnh Lào Cai lấy nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước làm định hướng để tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương ở lưu vực sông Hồng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như kết nối hạ tầng, kinh tế và thương mại, giao lưu nhân dân, nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn và kết quả có lợi cho nhân dân, trở thành thực tiễn sinh động hơn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.



Trong những giai điệu hữu nghị chúc mừng các kết quả hợp tác tốt đẹp và hân hoan chào đón mùa Xuân mới, Chương trình văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 đã diễn ra với màn nghệ thuật hát múa, kết hợp âm thanh, ánh sáng hoành tráng.



Các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai đã mang đến bữa tiệc âm nhạc, ca múa, dân vũ tuyệt vời với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc cho người theo dõi, thưởng thức. Mỗi tiết mục là lời ngợi ca quê hương, đất nước, tình hữu nghị, đoàn kết mang đậm bản sắc văn hóa, nhằm giới thiệu, quảng bá về đất và người của mỗi địa phương, quốc gia, dân tộc.



Chương trình văn nghệ khép lại với màn hát múa: "Lào Cai - Vân Nam chung một bài ca" và màn dân vũ trên nền nhạc ca khúc "Việt Nam - Trung Hoa" do tập thể nghệ sỹ hai nước biểu diễn mang lại nhiều ấn tượng, sự mãn nhãn đối với khán giả và người dân.