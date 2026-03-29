Giao lưu, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch giữa Bắc Ninh và Jeonbuk (Hàn Quốc)

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Văn hóa - Du lịch của tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi hai nước đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, các địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác. Bắc Ninh hiện là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng thời có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Hai địa phương đều sở hữu nhiều giá trị di sản đặc sắc như nghệ thuật thanh nhạc truyền thống Pansori của Jeonbuk; Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh; cùng với đó là giấy Hanji của Jeonbuk đang được trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa và thúc đẩy giao lưu nghệ thuật.

Ông Lee Kyung Yoon, Giám đốc Quỹ Văn hóa Du lịch tỉnh tự trị đặc biệt Jeonbuk cho biết, thỏa thuận hợp tác được ký kết lần này không chỉ là sự khởi đầu, còn là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường cùng phát triển giữa Jeonbuk và Bắc Ninh thông qua lĩnh vực văn hóa và du lịch. Thời gian qua, Jeonbuk đã thúc đẩy giao lưu và đạt nhiều kết quả hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Jeonbuk tiếp cận thị trường Việt Nam, các sản phẩm du lịch của địa phương đã được giới thiệu và từng bước phát triển tại thị trường này.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực du lịch y tế, các cơ sở y tế của Jeonbuk cũng đang hợp tác với Việt Nam, xây dựng mạng lưới và duy trì giao lưu bền vững. Dựa trên những kinh nghiệm đó, Jeonbuk xác định Việt Nam không chỉ là thị trường quảng bá, còn là đối tác trọng tâm để triển khai các hoạt động hợp tác thực chất, hướng tới những kết quả cụ thể.

Thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác đa dạng, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, còn mở rộng sang du lịch, giáo dục và nội dung sáng tạo. Đặc biệt, hai bên sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch kết nối di sản văn hóa của hai địa phương, triển khai hoạt động quảng bá chung, thu hút khách du lịch, đồng thời xây dựng các chương trình giao lưu dành cho thanh niên và nghệ sĩ nhằm tạo ra những kết quả thiết thực.

Ông Lee Kyung Yoon, Giám đốc Quỹ Văn hóa Du lịch tỉnh tự trị đặc biệt Jeonbuk (Hà Quốc) trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Tại chương trình, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, du lịch. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc trưng; giới thiệu các di sản tiêu biểu như nghệ thuật thanh nhạc truyền thống Pansori, giấy Hanji của Jeonbuk và Dân ca Quan họ Bắc Ninh, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh. Đồng thời, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp du lịch kết nối, xây dựng sản phẩm, xúc tiến thị trường. Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký, kéo dài 3 năm và tự động gia hạn thêm 3 năm nếu không có thông báo chấm dứt từ một trong hai bên./.