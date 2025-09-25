Giao lưu Thơ Quốc tế lần thứ nhất

Giao lưu Thơ Quốc tế lần thứ I là một sự kiện văn hóa.

Thơ - Ngôn ngữ vượt mọi biên giới.Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi các giá trị văn hóa đang ngày càng trở thành cầu nối giữa các dân tộc, chúng tôi – những người làm văn chương, nghệ thuật tại Đồi nghệ sĩ (Yên Bài, Hà Nội) – với khát vọng vun đắp hòa bình và tình hữu nghị thông qua thơ ca, tự hào thông báo về việc tổ chức Sự kiện Giao lưu Thơ Quốc tế lần thứ I, sẽ diễn ra vào ngày 4/10/ 2025 tại chính không gian nghệ thuật truyền cảm hứng này.

Sự kiện Giao lưu Thơ Quốc tế không chỉ đơn thuần là một buổi hội họp của các nhà thơ. Đây còn là một cuộc hội ngộ thiêng liêng, nơi những trái tim yêu thơ từ các quốc gia khác nhau sẽ tụ họp, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi, những người tổ chức, mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau thông qua ngôn ngữ thơ ca – một ngôn ngữ vượt qua mọi biên giới. Thơ ca chính là ngôn ngữ của trái tim – nơi không có rào cản về quốc tịch, màu da hay tôn giáo. Chính vì thế, sự kiện lần này mang đầy ý nghĩa và lớn lao hơn một cuộc gặp gỡ nghệ thuật.

Sự kiện Giao lưu Thơ Quốc tế lần thứ I hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của các thi sĩ quốc tế tài hoa, đại diện cho nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới:Nhà thơ Ati Albarkat (Hoa Kỳ) – Một tiếng nói mạnh mẽ cho tự do và nhân quyền trong thi ca đương đại Mỹ.Nhà thơ Kuma Subedi (Australia) – Một thi sĩ mang trong mình dòng chảy đa văn hóa, đại diện cho các giá trị giao thoa trong thơ hiện đại phương Tây.Nhà thơ Fida Hassan Ahail (Qatar) – Tác giả nổi tiếng trong thế giới Ả Rập với ngôn ngữ giàu hình ảnh và biểu tượng.Nhà thơ – nhà văn Sastri Bakry (Indonesia) – Cây bút đa tài, người đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca Đông Nam Á.

Từ phía Việt Nam, sự kiện sẽ quy tụ sự hiện diện của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, dịch giả; cùng các đoàn văn hóa nghệ thuật đến từ Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên và các tỉnh thành khác, tạo nên không khí hội tụ đa sắc màu văn hóa Việt Nam.

Sự kết hợp này không chỉ làm phong phú thêm nội dung sự kiện mà còn tạo ra một không gian đa văn hóa, nơi mọi người có thể tìm thấy những giá trị chung.Đồi Nghệ sĩ – Nơi hội tụ tình yêu văn chương nghệ thuật. Đồi nghệ sĩ tại Yên Bài, Hà Nội là nơi được lựa chọn để tổ chức sự kiện trọng đại này. Không chỉ là một không gian thiên nhiên thơ mộng, Đồi nghệ sĩ còn là nơi tụ hội của những tâm hồn đồng điệu – nơi các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, dịch giả, các nhà mỹ thuật… sống, sáng tạo và sẻ chia cùng nhau mỗi ngày.

Chúng tôi – những cư dân Đồi nghệ sĩ – là một cộng đồng gắn kết bằng sợi dây bền chặt của tình yêu văn chương nghệ thuật. Giờ đây, với khát khao được học hỏi, giao lưu cùng những người anh em đồng nghiệp quốc tế. Chúng tôi tổ chức Sự kiện Giao lưu Thơ Quốc tế, như một cách để mở rộng vòng tay với thế giới, để cùng nhau khẳng định: văn hóa và nghệ thuật là nhịp cầu nối dài nhất, bền vững nhất giữa các dân tộc.Chúng tôi tự hào là một phần của một cộng đồng quốc gia, nơi mà mỗi cá nhân đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn hóa nghệ thuật.

Với khát khao học hỏi và giao lưu cùng những người đồng nghiệp quốc tế, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác và phát triển văn hóa giữa các quốc gia. Tại Đồi Nghệ sĩ, chúng tôi không chỉ tổ chức một sự kiện; chúng tôi tạo ra một cơ hội để mọi người cùng nhau kết nối, chia sẻ và phát triển tài năng cá nhân.Kết nối bằng tình bạn và hòa bình. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của sự kiện Giao lưu Thơ Quốc tế lần này là kết nối những tâm hồn yêu thơ, tạo ra những tình bạn mới và xây dựng cầu nối văn hóa. Những tiếng nói thơ ca từ các quốc gia sẽ được cất lên, hòa quyện vào nhau, tạo nên một ngôn ngữ thống nhất – ngôn ngữ của hòa bình và tình yêu.

Chúng tôi tin rằng, trong thế giới đầy biến động hiện nay, việc kết nối những tâm hồn nghệ sĩ là vô cùng cần thiết. Qua thơ ca, chúng ta có thể truyền tải những thông điệp quan trọng về hòa bình, tình yêu và chấp nhận sự khác biệt. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức sự kiện này, nhằm kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ giá trị nhân văn và nghệ thuật trong cuộc sống.Giao lưu Thơ Quốc tế lần thứ I không chỉ là một sự kiện văn hóa thông thường, đó là một hành trình kết nối, một cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu. Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Chúng tôi xin mời tất cả những ai yêu thích thơ ca và nghệ thuật tham gia cùng chúng tôi trong sự kiện này. Hãy đến Đồi Nghệ sĩ, nơi mà những câu chuyện, những bài thơ sẽ được chia sẻ, nơi mà tình bạn và hòa bình sẽ được xây dựng.

Hãy để thơ ca dẫn đường. Hãy để nghệ thuật nói lên tiếng nói của tình yêu và hòa bình.

Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8/10 với các hoạt động phong phú như:Đêm thơ quốc tế: Các nhà thơ đến từ nhiều quốc gia cùng đọc và chia sẻ tác phẩm của mình.Tọa đàm chuyên đề: diễn đàn về thơ ca, dịch thuật, vai trò của nghệ thuật đương đại; giao lưu văn hóa Đông - Tây.Thảo luận bàn tròn: Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sáng tác, dịch thuật và phát triển cộng đồng văn nghệ sĩ.Trưng bày các tác phẩm thơ, hội họa, gốm…. gắn liền với chủ đề giao lưu văn hóa../



