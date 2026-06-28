Giao lưu thể thao hữu nghị biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Các vận động viên thi đấu. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tham gia Giải có các vận động viên là lãnh đạo, cán bộ các xã, phường khu vực biên giới Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 Hoàng Hải Long, thay mặt đoàn đại biểu các xã, phường khu vực biên giới Quảng Ninh nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thành phố Móng Cái cũ- nay là các xã, phường khu vực Móng Cái và thành phố Đông Hưng trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.

Hoạt động giao lưu thể thao Pickleball hữu nghị này là dịp để cán bộ, vận động viên hai bên cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ niềm đam mê thể thao và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác thiết thực giữa hai nước. Hai địa phương đã tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao lưu văn hóa và nhân dân. Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chụp ảnh lưu niệm giữa các vận động viên. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trong đó, các địa phương khu vực biên giới Móng Cái với thành phố Đông Hưng tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, kế thừa và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gắn bó nhân dân, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, vì hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng chung./.