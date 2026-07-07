Tin tức
Giao lưu nhân dân tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Pháp
Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Pháp Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Pháp vượt qua mọi biến động lịch sử để ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả đúng tầm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương đã trở thành một nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp kể từ đầu những năm 1990. Đến nay, nhiều địa phương của hai nước đã triển khai hàng trăm dự án hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, môi trường, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hợp tác hiệu quả với Vùng Đô thị Đại dương Brest và thành phố Lyon trong quy hoạch phát triển đô thị, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nổi bật là lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Pháp trong giáo dục - đào tạo cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục… luôn được chú trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh hi vọng và tin tưởng trong thời gian tới, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Hội để phối hợp tổ chức và lan tỏa sâu rộng các hoạt động giao lưu nhân dân đầy ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp.
Đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, ông Etienne Ranaivoson cho biết Pháp luôn coi trọng hợp tác kinh tế với Thành phố - nơi tập trung phần lớn doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam và đặt trụ sở của Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp tại Việt Nam. Ông Etienne Ranaivoson khẳng định, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tài chính và công nghệ.