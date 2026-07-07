Giao lưu nhân dân tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Pháp

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Pháp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Pháp Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Pháp vượt qua mọi biến động lịch sử để ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả đúng tầm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương đã trở thành một nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp kể từ đầu những năm 1990. Đến nay, nhiều địa phương của hai nước đã triển khai hàng trăm dự án hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, môi trường, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hợp tác hiệu quả với Vùng Đô thị Đại dương Brest và thành phố Lyon trong quy hoạch phát triển đô thị, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nổi bật là lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Pháp trong giáo dục - đào tạo cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục… luôn được chú trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh hi vọng và tin tưởng trong thời gian tới, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Hội để phối hợp tổ chức và lan tỏa sâu rộng các hoạt động giao lưu nhân dân đầy ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ niềm vui dự buổi lễ đầy ý nghĩa trong tình đoàn kết hữu nghị giữa những người bạn Việt Nam và Pháp; cho rằng, việc hai nước nâng cấp quan quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 là sự thể hiện của sự tin cậy, khả tín và bền vững trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay, quan hệ hợp tác Pháp- Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm có của quan hệ quốc tế nói chung.