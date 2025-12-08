Giao lưu nhân chứng lịch sử 80 năm vững bước dưới Quân kỳ

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 tặng hoa cho Trung tướng Phạm Hồng Lợi và Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, khách mời giao lưu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tối 7/12, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “80 năm vững bước dưới Quân kỳ”. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 - 10/12/2025), nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ cha anh và truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 9 - một hành trình được viết nên bằng máu, sự ngoan cường, dũng cảm và niềm tin son sắt của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mở đầu bằng những giai điệu hào hùng như Lá cờ Đảng, Giai điệu Tổ quốc, Đất nước bên bờ sóng..., chương trình đã dẫn dắt người xem trở về những năm tháng khói lửa, nơi những người con miền Tây rời tay cày, tay lưới để cầm súng bảo vệ quê hương với lời thề “Vì nhân dân quên mình - vì nhân dân hy sinh”.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 tặng hoa cho Trung tướng Phạm Hồng Lợi và Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, khách mời giao lưu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, những “pho sử sống” của lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ. Tại buổi giao lưu, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ trẻ đã được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hồng Lợi, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 và Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ.

Trung tướng Phạm Hồng Lợi là một trong những vị tướng trưởng thành từ Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 - đơn vị vinh dự 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chia sẻ tại chương trình, Trung tướng Phạm Hồng Lợi đã hồi ức lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng oanh liệt, từ vị trí Trung đội trưởng súng máy cao xạ đến những cương vị chỉ huy cao cấp. Những câu chuyện của ông không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh mà còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” của người lính Cụ Hồ trên chiến trường sông nước.

Cùng dòng cảm xúc đó, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn (tên thường gọi là Ba Ngay) - người con kiên trung của đất Tây Đô - đã chia sẻ về những ký ức không thể nào quên. Từ những ngày Đồng khởi 1960 tham gia du kích xã Trường Long, đến cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô năm 1968, cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với những chiến công vang dội. Đặc biệt, ký ức về ngày 30/4/1975 lịch sử, khi ông trực tiếp chỉ huy mũi tiến công vào trung tâm Vùng 4 chiến thuật, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã gây xúc động cho cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hội trường.

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Chương trình giao lưu còn có sự tham gia của các khách mời đại diện cho thế hệ hôm nay như Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 và Trung tá Trần Hoàng Hà (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau). Trong bối cảnh kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế, thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ Quân khu 9 hôm nay đang nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc vùng đất Chín Rồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều chia sẻ, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đứng chân ở địa bàn chiến lược phía Nam, giữ vai trò là "lá chắn" vững chắc hướng Tây Nam của Tổ quốc. Nhiệm vụ trọng yếu không chỉ là bảo vệ biên giới đất liền, chủ quyền biển đảo mà còn bảo vệ các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long để nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Nhờ đó, các tình huống đều được xử lý hiệu quả, giữ vững thế chủ động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, đơn vị luôn chủ động trong việc ngăn chặn và phòng ngừa những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ khi mới hình thành. Quân khu tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn liền với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đi đầu trong công tác phòng chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đặc biệt lưu ý đến sự phối hợp đồng bộ giữa các mặt trận: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng ngừa những bất lợi cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Đề cập đến yêu cầu hiện đại hóa trong giai đoạn hội nhập quốc tế, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cho biết: Quân khu đang đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ trong chỉ huy điều hành, huấn luyện diễn tập, quản lý đơn vị và đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ Quân khu đang nhanh chóng tiếp cận, khai thác và làm chủ các loại vũ khí, trang bị hiện đại có trong biên chế, cũng như các trang thiết bị mới sắp được trang bị. Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó đoán định, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương; quyết tâm bảo vệ Tổ quốc và địa bàn cả trên môi trường truyền thống và phi truyền thống./.