Tin tức
Giao lưu nghệ thuật thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga
Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu V; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ngành; cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Nga đang sinh sống tại thành phố.
Chương trình nghệ thuật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Nhà hát Trưng Vương và Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện, với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật dân gian Liên bang Nga “Matryona Art” và các nghệ sĩ Đà Nẵng. Đêm diễn gồm 19 tiết mục, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam – Nga.
Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga tại Đà Nẵng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế pháp lý quốc tế và thuận lợi cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do. Trong suốt 75 năm qua, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình. Quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển bền chặt.
Tại Đà Nẵng, hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga được thúc đẩy thông qua sự phối hợp hiệu quả giữa Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga và các sở, ngành, cùng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố, đội ngũ hơn 600 hội viên từng học tập, công tác tại Nga và Khoa tiếng Nga (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng). Đây là nền tảng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Liên bang Nga trong giai đoạn mới.
Bà Mizonova Maria Georgievna, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng khẳng định, hợp tác văn hóa là nền tảng tinh thần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, thịnh vượng chung./.