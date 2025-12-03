Giao lưu nghệ thuật thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga

Ban Tổ chức tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ sĩ tham dự chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu V; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ngành; cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Nga đang sinh sống tại thành phố.

Chương trình nghệ thuật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Nhà hát Trưng Vương và Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện, với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật dân gian Liên bang Nga “Matryona Art” và các nghệ sĩ Đà Nẵng. Đêm diễn gồm 19 tiết mục, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam – Nga.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga tại Đà Nẵng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, hiệu quả.