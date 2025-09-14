Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho Đại sứ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao và quan hệ đôi tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Hoa Kỳ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ hôm nay đã góp phần cùng ngoại giao nhà nước thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Năm 2025, đánh dấu kỷ niệm 30 năm đồng hành, quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, nhiều dấu mốc mới trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên đối tác chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào năm 2023. Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước.