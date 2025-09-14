Tin tức
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao và quan hệ đôi tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Hoa Kỳ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ hôm nay đã góp phần cùng ngoại giao nhà nước thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.
Năm 2025, đánh dấu kỷ niệm 30 năm đồng hành, quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, nhiều dấu mốc mới trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên đối tác chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào năm 2023. Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
Theo UBND thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, tình hình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương, đối tác Hoa Kỳ đã có nhiều kết quả nổi bật: kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 228 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ; có 4 dự án FDI đầu tư từ nguồn vốn trực tiếp từ Hoa Kỳ; các dự án NGO có vốn viện trợ từ Hoa Kỳ trên các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ nhà ở, ổn định sinh kế, xây dựng cầu, đường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết, đặc biệt là chương trình hợp tác với thành phố Riverside, bang California với 3 lĩnh vực hợp tác chính: Y tế, Nông nghiệp và Giáo dục đào tạo.
Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thu hút đông đảo người dân tham dự với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, giới thiệu về thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ…
Bà Melissa A Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước và sự gắn kết sôi động giữa nhân dân hai quốc gia. "Tôi đặc biệt vui mừng khi sự kiện được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chúng ta tôn vinh những công việc đầy ý nghĩa đang diễn ra tại đây. Sự kiện hôm nay là một ví dụ tuyệt vời về cách hai quốc gia chúng ta cùng nhau tạo ra những cơ hội để học hỏi, hợp tác. Sự kiện thể hiện mối quan hệ đối tác giữa hai nước không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa người dân hai nước".
Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 30 năm qua đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Về kinh tế, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỷ USD trong năm 2024. Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện có gần 30.000 du học sinh, sinh viên tại Hoa Kỳ. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không chỉ là minh chứng sống động cho tinh thần hòa hợp giữa hai quốc gia, mà còn là hình mẫu trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác hướng tới tương lai./.