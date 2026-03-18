Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo quốc phòng hai nước đối với thế hệ trẻ - thế hệ tương lai sẽ tiếp nối tình hữu nghị bền vững và hợp tác lâu dài giữa hai dân tộc.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Thượng tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại đây, hai Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước được chào đón trong sự hân hoan của thầy và trò nhà trường. Hai Bộ trưởng đã cùng xem các tiết mục văn nghệ, chứng kiến những hoạt động giao lưu giữa các em học sinh hai nước; tham quan phòng máy tính và tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy Mai Hoàng Lâm, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Trần Phú cho biết, trường được thành lập năm 1957, vinh dự mang tên đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn quốc gia, tâm huyết và trách nhiệm. Trường có quy mô 33 lớp với gần 1.500 học sinh, trong đó có nhiều học sinh đến từ vùng miền núi và hải đảo. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng cao. Học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, thể thao và ngoại ngữ; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt từ 99-100%.

Theo Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Trần Phú, cùng với nhiệm vụ dạy và học, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị, hợp tác và giá trị của việc được học tập trong môi trường hòa bình; góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

"Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao hai nước là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường", thầy giáo Mai Hoàng Lâm nhấn mạnh; đồng thời, thay mặt nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của hai đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước; khẳng định cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục học sinh trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và là những sứ giả tích cực góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Tiếp theo, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã tới thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ. Tại đây, hai Bộ trưởng cùng các đại biểu đã xem Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn hành động của đội tuần tra Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy.

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Báo cáo với hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025, Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ nhấn mạnh, những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành luôn duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới; hợp tác chặt chẽ và phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Biên bản hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Quân đội hai nước, qua đó đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên.

Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp biên giới được 396/1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, nhằm phối hợp trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra đường biên, cột mốc giữa hai nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì nền nếp, cơ chế hội đàm định kỳ hằng quý; thiết lập và trao đổi tình hình về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới qua điện thoại đường dây nóng được 14 lần, gửi cho nhau 14 thư. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, giải quyết tốt các vụ việc trên biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, hai bên chủ động, tích cực phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới như: Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép...; làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, giáo dục và phát động phong trào quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Trung tá Lục Chinh Đức khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai đơn vị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển./.