Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai thành công tốt đẹp

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu biên giới huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 của tỉnh Houaphanh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Lực lượng Biên phòng hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tuần tra chung khu vực biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tham dự Giao lưu, Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu.

Trong khuôn khổ Giao lưu, ngày 22/10, đoàn đại biểu hai nước đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), gồm: Trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu Lóng Sập; tham quan Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới; thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập; dự Lễ khánh thành Khu phòng học Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập; hội đàm và ký kết văn kiện hợp tác; Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam - Lào với chủ đề “Sắt son một niềm tin”.

Tiếp nối các hoạt động bên phía Việt Nam, ngày 23/10, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai tiếp tục với các hoạt động tại huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh), mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu Pahang. Lễ đón Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath.

Ngay sau Lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến tuần tra chung trên bộ của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Tiếp đến, đoàn đại biểu hai nước đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang. Bày tỏ xúc động khi đón nhận những bông hoa tươi thắm và chiếc khăn quàng đỏ của các em học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi thấy các em học sinh mạnh khỏe, vui tươi, năng động, được học tập và lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương. Lãnh đạo địa phương và Ban giám hiệu nhà trường đã hết sức quan tâm, chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, cơ sở vật chất để lan tỏa tri thức, gieo mầm tương lai.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tỉnh Houaphanh nói chung và huyện Sop Bao nói riêng là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất, bao dung, nhân ái trong cuộc sống cộng đồng. Cũng chính trên mảnh đất này, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có giữa Việt Nam và Lào chính là tài sản vô giá của hai dân tộc, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pahang sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam-Lào.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thầy giáo, cô giáo sẽ là những người lái đò bản lĩnh, không quản ngại khó khăn, ươm mầm cho những ước mơ và thắp lên ngọn lửa tri thức cho các cháu học sinh tại ngôi trường vùng biên ấm áp nghĩa tình Pahang. Mong rằng các cháu học sinh sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước và trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào...”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.



Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã dự Lễ khởi công công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (Quân đội nhân dân Lào) - quà tặng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước, hai Quân đội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, thời gian qua, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Lào là một trong những điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên an tâm giao thương, phát triển kinh tế.

Với mong muốn sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó, Bộ Quốc phòng Việt Nam vui mừng được hỗ trợ xây dựng công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 214 và hy vọng công trình sớm được hoàn thành.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công sẽ chấp hành nghiêm yêu cầu về kỹ thuật; huy động tối đa nguồn lực trang thiết bị và nhân công để triển khai các hạng mục đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng Đại đội Biên phòng 214 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cầu nối vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào.

Thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai đã truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện, bền vững. Hoạt động cũng tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu./.