Theo kế hoạch, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba diễn ra từ ngày 9 - 10/7/2026, tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolikhamsai (Lào). Cung cấp thông tin tại buổi gặp mặt, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, Giao lưu lần này được tổ chức vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026); diễn ra trên mảnh đất Nghệ An anh hùng, địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân vun đắp trở thành tài sản vô giá của hai nước.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) thông tin về Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn. Hoạt động cũng góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Tham dự Giao lưu, Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Về chương trình Giao lưu tại Lào, dự kiến từ 8 giờ ngày 9/7/2026 sẽ diễn ra Lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực Cột mốc 460; chào, tô son Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 phía Lào; Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí); thăm, tặng quà và tặng 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông-năm-mun (bản Xốp Tờng, huyện Xaychomphone); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ khó khăn ở khu vực biên giới Lào tại Trạm y tế quân dân y bản Xốp Tờng (công trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng tặng Bạn năm 2017); Lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu Nam On.

Tại Việt Nam, các hoạt động Giao lưu dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 10/7/2026, với Lễ đón đoàn Lào tại khu vực Cột mốc 460. Tiếp đến là các hoạt động: trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; tham dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và bản Xốp Tờng (cụm bản Nam On, huyện Xaychomphone, tỉnh Bolikhămxay) và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong; dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà (công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương); thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; Lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cán bộ Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thông tin về Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trước khi bắt đầu Giao lưu chính thức sẽ diễn ra một số hoạt động bên lề như: Sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Lào) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; Giao lưu Sĩ quan trẻ biên giới hai nước (gồm các hoạt động: Trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên biên giới tại khu vực Cột mốc 460; giao lưu bóng chuyền tại sân Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; chạy việt dã xuyên biên giới tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy/Việt Nam - Nam On/Lào; tọa đàm kết hợp trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” phía Việt Nam; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới (phía Việt Nam)./.