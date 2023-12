Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì giao lưu.

Tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới ba nước, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước cùng thực hiện nghi lễ: Chào, tô son cột mốc chủ quyền; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra Cột mốc ngã ba biên giới; trồng cây hữu nghị; chứng kiến diễn tập quân y chung giữa Quân đội ba nước; tham dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka và thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lễ ký kết các các văn kiện hợp tác quốc phòng giữa ba nước.



Tại Cuộc gặp thường niên, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, thời gian qua, Bộ Quốc phòng ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao ba nước về hợp tác quân sự, quốc phòng, đạt được hiệu quả thiết thực, nổi bật là duy trì hiệu quả cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (được thiết lập từ năm 2012). Quân đội ba nước tiến hành diễn tập chung về cứu hộ - cứu nạn tại Lào năm 2022, diễn tập chung quân y ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong khuôn khổ giao lưu lần này.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước khẳng định, với nỗ lực chung của ba nước, tình hình biên giới thời gian qua được duy trì ổn định, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, an ninh trật tự tại khu vực biên giới được bảo đảm, các vụ việc phát sinh được kịp thời phát hiện và xử lý tốt; đời sống người dân được nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội được gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng tại khu vực biên giới.



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào các lĩnh vực: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế như Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện, diễn đàn đa phương... Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước, ba Quân đội...



Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước đa dạng hóa các hoạt động hợp tác, ưu tiên các lĩnh vực giao lưu, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên, các quân, binh chủng thông qua các cơ chế hợp tác thiết thực như tuần tra chung, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường bồi dưỡng, học tập ngôn ngữ lẫn nhau giữa các đơn vị đóng quân khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động chung giữa Quân đội ba nước nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+; ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024. Ba Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước luôn đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực vào vai trò trung tâm của ASEAN cũng như lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực.



Tại Cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng sẻ chia dòng sông Mekong nặng phù sa và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ba nước bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc.



Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Thành công của giao lưu sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa Quân đội ba nước nói chung, hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân giữa ba nước ở khu vực biên giới.



Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho rằng, ba nước có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, từng kề vai sát cánh chiến đấu chống lại đế quốc xâm lược. Vì vậy, dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, ba nước cũng không thể tách rời nhau. Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.



Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, vì hòa bình, ổn định, ấm no, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, chúng ta phải cùng nhau xây dựng đường biên giới ba nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nhất là thông qua hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi lẫn nhau.



Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới ba nước là cơ hội để Bộ Quốc phòng ba nước đánh giá những hoạt động, thành tựu đạt được và tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, mang lại lợi ích chung cho đất nước và nhân dân ba nước. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ba nước không chỉ nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quân sự trong khu vực mà còn góp phần kết nối ASEAN và củng cố Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển của các nước trong khu vực và cải thiện đời sống của người dân mỗi nước.



Quân đội ba nước tăng cường hợp tác về chính trị, an ninh, ngoại giao, quân sự, là nền tảng đưa đến sự phát triển trên mọi lĩnh vực, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực biên giới, trở thành khu vực biên giới hoà bình lâu dài và phát triển, Đại tướng Tea Seiha khẳng định.



Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hà Nội./.