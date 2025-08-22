Giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (trái) hội đàm với Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại buổi hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó có giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên cũng đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Với mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai Nhà nước và cơ quan lập pháp hai nước; làm tốt công tác chuẩn bị để sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa hai nước; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai bên, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm nữ nghị sĩ, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Hội đồng Nhân dân/Nhân đại các địa phương hai nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, công tác dân nguyện, kinh nghiệm quản trị quốc gia và quản lý xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thuận lợi hơn cho kết nối chiến lược, hợp tác phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, triển khai các dự án kết nối đường sắt, sớm khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm nay; tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định Trung Quốc và Việt Nam tiếp giáp về địa lý và có chế độ tương đồng. Việc tăng cường hơn nữa giao lưu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng pháp luật làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ đánh giá cao và nhất trí với những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, góp phần xây dựng Đảng và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước.