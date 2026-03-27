Giao hữu bóng đá quốc tế: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Đội tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà đã nhanh chóng lên tấn công, tạo sức ép cho hàng phòng thủ của Đội tuyển Bangladesh. Phút thứ 8, từ pha đá phạt góc, Tiến Anh tạt bóng và Tuấn Hải dứt điểm cận thành mang lại bàn mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam. Thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục áp đặt lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút thứ 18, xuất phát từ tình huống cố định, Quang Hải có pha tạt bóng chính xác để Xuân Mạnh đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho các "Chiến binh sao vàng". Phút thứ 38, Hai Long có pha xử lý bóng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ đối phương và dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng với các tình huống tấn công của cả hai đội. Lợi thế vẫn thuộc về các cầu thủ Việt Nam nhưng những pha dứt điểm của các cầu thủ như Hoàng Hên hay Gia Hưng còn thiếu may mắn khi bóng liên tục chạm xà ngang và cột dọc. Hiệp 2 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam.

Anh Đỗ Trọng Nghĩa (Từ Liêm, Hà Nội), một cổ động viên thường xuyên theo dõi các trận đấu của bóng đá Việt Nam cho rằng: Với nhiều nhân tố mới được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam như tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) và các cầu thủ trẻ triển vọng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang… Đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng xứng đáng. Các vị trí thi đấu khá tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội rõ rệt. Nếu dứt điểm tốt, có lẽ tỉ số cuối trận phải từ 5-6 bàn trở lên. Anh Nghĩa chúc mừng chiến thắng của thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đây là một kết quả rất tích cực đối với Đội tuyển Việt Nam khi sắp có trận đấu gặp Đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Trước trận đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam, Bangladesh xếp hạng 181 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và đã hết cơ hội cạnh tranh tại vòng loại Asian Cup 2027. Việt Nam (xếp hạng 103 thế giới) đã chắc chắn góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận đấu cuối cùng của Đội tuyển Việt Nam tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình)./.

