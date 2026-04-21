Giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ vùng biên

Sinh viên trường Cao đẳng Lạng Sơn nghe thuyết minh về sách trưng bày. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN Sinh viên trường Cao đẳng Lạng Sơn đọc sách tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Lô Văn Toản cho biết, đây là hoạt động giúp thế hệ trẻ ngược dòng thời gian, tìm về những trang sử vẻ vang của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Chương trình cũng giúp nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách bền vững, ý thức tự học, học tập suốt đời trong hội viên, sinh viên, khẳng định vai trò của sách trong việc lưu giữ các giá trị lịch sử, cầu nối truyền tải tri thức đến thế hệ trẻ.



Trong giai đoạn mới, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong hội viên, sinh viên gắn với những phong trào như: “Sinh viên Lạng Sơn - Những câu chuyện đẹp”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hướng đến duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa, nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc xứ Lạng...



Tìm hiểu Không gian “Trưng bày tài liệu lịch sử kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026)”, em Hoàng Thị Khánh Lê, sinh viên Khoa ngôn ngữ Tiếng Trung, Trường Cao đẳng Lạng Sơn chia sẻ, đây là những tư liệu, kiến thức hữu ích đối với thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Các không gian trưng bày và hoạt động của chương trình đã giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.



Những năm qua, một nội dung được tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, thông qua các hoạt động về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ, hành trình biên giới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa... Đoàn thanh niên các cấp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu đi đầu của tuổi trẻ để triển khai các công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở.



Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Lạng Sơn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Có thể kể đến việc triển khai 173 công trình “Thắp sáng đường thôn”; bê tông hóa trên 70km đường giao thông và 12.773m2 sân nhà văn hóa, nhà người dân; xây dựng 16 cầu dân sinh; sửa chữa 30 nhà văn hóa thôn. Đoàn Thanh niên toàn tỉnh duy trì 178 mô hình xây dựng đô thị văn minh, 250 đội hình tình nguyện vì môi trường, xây dựng 358 nhà tiêu hợp vệ sinh, 2.952 lò đốt rác, trồng 750.000 cây xanh.



Toàn tỉnh có hơn 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân vùng khó; tổ chức 70 đợt khám, cấp phát thuốc cho 25.000 lượt người dân; hiến 2.100 đơn vị máu, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng nguồn lực đóng góp gần 2,3 tỷ đồng. Trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có 6.400 đoàn viên thanh niên tham gia với hơn 1.000 ngày công lao động, xây mới được 2.589 nhà, sửa chữa 1.271 nhà...