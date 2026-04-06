Giáo dục tình yêu đất nước qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Anh Sơn, Chính ủy Hải đoàn 11 nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Để góp phần củng cố lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Hải đoàn 11 nói riêng đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh khu vực ven biển với nội dung, hình thức đa dạng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Hưng Yên có 8 xã ven biển gồm Đông Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường và xã Nam Phú. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, quyền và trách nhiệm của công dân cũng như xây dựng tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương và ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo thể lệ cuộc thi, học sinh khối Trung học cơ sở tại các địa phương ven biển sẽ trải qua 3 vòng thi. Trong đó vòng 1 cấp xã diễn ra từ 8 giờ ngày 6/4/2026 đến 16 giờ ngày 13/4/2026 theo hình thức thi trực tuyến trên phần mềm với 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm, qua đó lựa chọn ra các học sinh xuất sắc tham dự vòng 2 là vòng thi cấp tỉnh. Tại vòng thi này, 100 học sinh sẽ thi theo hình thức trực tiếp bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo Format cuộc thi “Rung chuông vàng”. Dự kiến vòng 2 được tổ chức vào tháng 9/2026. Vòng 3 là vòng chung kết khu vực, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027 với các đội thi là học sinh xuất sắc thuộc tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn có cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sỹ Cảnh sát biển” dành cho các trường có học sinh tham gia ở vòng thi cấp tỉnh./.