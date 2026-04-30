Giáo dục pháp luật gắn với yêu cầu kiến tạo phát triển và chuyển đổi số

Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức tại Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tham dự còn có lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; đại diện Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý nhiều vấn đề thực tiễn tại địa phương. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề xuất cần có quy định mang tính bắt buộc về việc thành lập Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã, thay vì cơ chế “mở” như hiện nay, nhằm bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đối với đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ pháp chế, cần được “chính danh” rõ ràng, có chế độ, chính sách phù hợp, bởi hiện nay đây mới chỉ là nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Đại biểu Đỗ Thị Anh Đào, Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp Đồng Nai cho rằng dự thảo luật đã hiện đại hóa phương thức tiếp cận pháp luật thông qua việc luật hóa Cổng Pháp luật quốc gia; đồng thời quy định văn bản trên cổng thông tin này có giá trị như bản gốc. Đây là bước tiến rất quan trọng.

“Thực tế cho thấy người dân hiện nay đang bị bủa vây bởi các nguồn tin không chính thống trên mạng xã hội. Việc xác lập một ‘địa chỉ đỏ’ về pháp luật sẽ là nền tảng xây dựng niềm tin số”, đại biểu Đào nhấn mạnh. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề xuất cần quy định rõ hơn về trách nhiệm cập nhật dữ liệu của các cơ quan, ban, ngành; bảo đảm tính “đúng - đủ - sạch - sống” của thông tin pháp luật, để các công cụ tra cứu, trong đó có AI, có thể vận hành chính xác.

Đại biểu Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tham mưu tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư; qua đó lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý một cách thiết thực, gần gũi.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao các ý kiến phát biểu, cho rằng đây đều là những góp ý tâm huyết, trách nhiệm, được nghiên cứu kỹ lưỡng và bám sát thực tiễn. Những nội dung này sẽ là nguồn thông tin quan trọng để Ban soạn thảo Bộ Tư pháp tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lần này. Nhiều ý kiến không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo luật mà còn cải thiện hiệu quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong công tác xây dựng pháp luật hiện nay là đổi mới tư duy mạnh mẽ. Theo đó, pháp luật không chỉ dừng lại ở chức năng quản lý mà còn phải đóng vai trò kiến tạo phát triển. Muốn làm được điều này, pháp luật cần bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng với thực tiễn đời sống, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển. Vì vậy, việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật là rất cần thiết./.