Giáng sinh 2025: Tinh thần bác ái, yêu thương - điểm tựa cho người yếu thế

Một bệnh nhân bị suy thận có 16 năm gắn bó tại phòng khám Thiên An do các tu sĩ thuộc Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa (Đồng Nai) điều hành. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

* Mái ấm nghĩa tình của người già

Là nơi cưu mang khoảng 100 cụ già không nơi nương tựa, Cơ sở Bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên (Đồng Nai) trở thành mái ấm nghĩa tình, không chỉ bảo đảm chỗ ở, bữa ăn hằng ngày mà còn chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, giúp họ an tâm sinh sống, vượt qua tuổi già trong sự yêu thương.

Bà Trương Thị Mai (72 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết, bà đã gắn bó với nơi này được 10 năm. Hơn 10 năm trước, chồng mất, còn lại mình bà trong hoàn cảnh neo đơn, không người thân, sức khỏe ngày càng yếu. Bà được đón về Cơ sở để chăm sóc và nơi đây trở thành ngôi nhà, gia đình của bà.

“Ở đây có người khỏe mạnh nhưng cũng có người yếu liệt, có cả những người tâm tính không bình thường, nhiều người không kiểm soát được bản thân. Đôi lúc được tắm hoặc cho ăn thì quăng luôn khăn tắm, chén cơm vào mặt người chăm sóc mình. Tuy nhiên, bằng sự cảm thông, tình thương, các nữ tu ở đây vẫn kiên nhẫn chăm sóc từng ngày”, bà Trương Thị Mai cho biết.

Các nữ tu tại Cơ sở Bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên (Đồng Nai) chia cơm cho người già. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Theo nữ tu Trần Thị Kim Hường, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên, Cơ sở hiện có 8 nữ tu đang đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc hơn 100 cụ già. Cơ sở không phân biệt biên giới, tôn giáo nên sẽ nhận tất cả người già vào chăm sóc. Những người già muốn vào đây là người nghèo, người không có chồng, con. Nếu có con thì các con có đơn cam kết đồng thuận đưa mẹ vào Cơ sở để được chăm sóc.

Nữ tu Trần Thị Kim Hường bày tỏ trăn trở lớn nhất hiện nay là hoàn cảnh của nhiều cụ già neo đơn tại các tỉnh miền Tây. Trước đây, trong quá trình đi thực tế, bà tận mắt chứng kiến không ít trường hợp các cụ, nhất là phụ nữ cao tuổi, sống cô quạnh, bệnh tật, trong khi con cháu phải rời quê lên các tỉnh, thành phố khác làm ăn, để lại cha mẹ già không nơi nương tựa. Vì vậy, bà đang tiếp tục triển khai từng bước xây dựng thêm một cơ sở ở các tỉnh miền Tây để đón những người già về chăm sóc.

* Điểm tựa cho những phận đời éo le

Phòng khám Thiên An do các tu sĩ thuộc Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa (Đồng Nai) điều hành từ lâu đã trở thành điểm tựa của người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và cả những thân phận lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Những người đến đây để khám bệnh, được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, vật lý trị liệu… hoàn toàn miễn phí, hoặc với chi phí tối thiểu.

Anh Nguyễn Văn Mạnh 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai cho biết, anh bị mắc bệnh suy thận từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có điều kiện để lo chi phí điều trị. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, anh được giới thiệu và đưa đến sống tại cơ sở của Dòng Thánh Đa Minh - Thiên Chúa. Tại đây, anh được hỗ trợ điều trị bệnh, nơi ăn ở. “Nhiều năm không liên lạc được với gia đình, nhờ sự cưu mang, chăm sóc của các thầy, tôi đã gắn bó với nơi này suốt 16 năm và coi đây là mái ấm, gia đình của mình. Tôi rất biết ơn vì thời gia qua đã được hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều trị bệnh”, anh Nguyễn Văn Mạnh kể.

Có không ít người khi biết nơi này, đã tình nguyện đến phụ giúp các công việc hằng ngày như tiếp đón bệnh nhân, châm cứu, phụ bếp ăn… Bác sĩ Nguyễn Đình Báu, nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết: Sau khi nghỉ hưu, ông đã gắn bó với phòng khám này được 5 năm, cùng các linh mục và tu sĩ chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Mỗi ngày, ông phụ trách khám và chỉ định những phương pháp điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. “Chúng tôi chỉ có một mong ước nhỏ là tất cả người nghèo đều có điều kiện được khám và điều trị bệnh, mong góp phần nhỏ công sức của mình để giúp đỡ bệnh nhân nghèo”, bác sĩ Nguyễn Đình Báu chia sẻ.

Theo linh mục Antôn Nguyễn Chân Hồng, phụ trách Phòng khám Thiên An, trung bình mỗi ngày, Phòng khám tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân ngoại trú và điều trị hơn 300 bệnh nhân nội trú, nhiều người trong số đó mắc các bệnh mãn tính và điều trị tại đây gần 20 năm. Phòng khám được vận hành với mục đích là phục vụ bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo hay điều kiện kinh tế. Tại đây, bệnh nhân được chăm lo từ bữa ăn, chỗ ở đến điều trị bằng vật lý trị liệu và y học cổ truyền. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên chuyên môn phụ trách chăm sóc y tế, còn các tu sĩ, linh mục hỗ trợ đời sống tinh thần.

Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, MTTQ phát động; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh việc chăm lo đời sống người dân tại khu dân cư, đồng bào Công giáo Đồng Nai còn đặc biệt quan tâm đến các hoàn cảnh không nơi nương tựa qua việc ưu tiên bố trí nguồn lực, lan tỏa tinh thần yêu thương đến hơn một ngàn trẻ mồ côi, người già neo đơn và người khuyết tật đang được chăm sóc tại 18 cơ sở bảo trợ xã hội do người Công giáo điều hành, để mỗi cơ sở thực sự trở thành mái ấm cho những phận đời kém may mắn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá, những thành tựu về kinh tế - xã hội của địa phương đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp chung của đồng bào Công giáo, sự gắn bó của các giáo xứ và giáo dân với tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, phụng sự dân tộc; đồng thời mong muốn các linh mục, chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh./.