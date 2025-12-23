Giáng sinh 2025: Quan tâm, đồng hành giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới các vị giám mục, linh mục, nữ tu cùng toàn thể đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Tây Ninh vẫn duy trì được đà tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các tôn giáo, trong đó có Công giáo và Tin lành, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Mỹ Tho. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh luôn nhất quán thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật, phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín, vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho bày tỏ vui mừng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đối với Giáo hội Công giáo và đồng bào Công giáo trong dịp Giáng sinh. Đức Giám mục khẳng định, Giáo hội Công giáo luôn xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Theo Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, dù khác nhau về niềm tin tôn giáo, nhưng tất cả đều cùng chung sống trên một đất nước, một địa phương, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Giáo hội Công giáo luôn khuyến khích giáo dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động nhân đạo, bác ái, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng và giữ gìn các giá trị đạo đức xã hội.

Tại Hội Dòng Mến Thánh giá Mỹ Tho, nữ tu Trần Thanh Thị Hoàng Oanh - Tổng phụ trách Hội Dòng cho biết, thời gian qua, các nữ tu và giáo dân luôn nỗ lực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần bác ái của Công giáo mà còn góp phần chia sẻ trách nhiệm xã hội với chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Linh mục Phạm Minh Thanh, Chánh xứ Tân An khẳng định, cộng đồng Công giáo trên địa bàn luôn chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực vận động tín hữu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Đến thăm, chúc mừng Giáng sinh của lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh không chỉ động viên tinh thần các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo, mà còn thể hiện sự quan tâm, gắn bó và tinh thần đồng hành của chính quyền đối với các tổ chức tôn giáo. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự hiểu biết, sẻ chia và hợp tác giữa chính quyền với các tôn giáo trên tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh bày tỏ mong muốn thời gian tới, đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết./.