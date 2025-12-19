Giáng sinh 2025: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (thứ 2 từ phải) tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng và trân trọng gửi tới Giám mục Đỗ Quang Khang, các linh mục, tu sĩ lời chúc sức khỏe, an lành, thánh đức; gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới bình an tới toàn thể linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin nhanh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà nêu rõ, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô của nước ta vẫn duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với khu vực và thế giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại tiếp tục mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn… Đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo cả nước, trong đó Giám mục Đỗ Quang Khang và các linh mục, tu sĩ Tòa Giám mục Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các địa phương, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung sức lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn trong thời gian tới, Tòa Giám mục Bắc Ninh và các linh mục, chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo tại địa phương ngày càng gắn bó, tiếp tục phát huy truyền thống để lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội đầy tình yêu thương, bác ái, bảo đảm cuộc sống an lành, bình yên cho mọi người dân nói chung, đồng bào có đạo nói riêng.

Giám mục Đỗ Quang Khang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh; khẳng định, tiếp tục động viên đồng bào Công giáo tích cực chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, pháp luật và địa phương; đồng hành cùng chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh./.