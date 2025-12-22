Giáng sinh 2025: Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Giám mục Châu Ngọc Tri cùng các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng và Giáo xứ Cửa Nam. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN



Các hoạt động khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

*Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo



Ngày 22/12, Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Châu Ngọc Tri cùng các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng; Giáo xứ Cửa Nam, (phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh năm 2025.





Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng được trang hoàng để đón mừng Giáng sinh và năm mới (phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thông tin với các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ quan trọng của đất nước, của tỉnh nhằm xây dựng tiền đề để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tỉnh đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy các sở, ngành, địa phương; vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, Lạng Sơn đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp xã và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Năm 2025, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,06%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao (xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3/9 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc). GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng... Những kết quả này có được nhờ sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn.



Năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031... Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tiếp tục tuyên tuyền, vận động bà con giáo dân trong giáo phận chấp hành các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp...



Giám mục Châu Ngọc Tri, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn đối với đồng bào Công giáo trên địa bàn. Thời gian qua, bà con giáo dân luôn đồng hành, thực hiện tốt các quy định của địa phương, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước.



Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 8 giáo xứ với gần 4.000 giáo dân.



*Quân khu 9 thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Cà Mau