Tin tức
Giáng sinh 2025: Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày 22/12, Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Châu Ngọc Tri cùng các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng; Giáo xứ Cửa Nam, (phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh năm 2025.
Năm 2025, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,06%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao (xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3/9 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc). GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng... Những kết quả này có được nhờ sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn.
Năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031... Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tiếp tục tuyên tuyền, vận động bà con giáo dân trong giáo phận chấp hành các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp...
Giám mục Châu Ngọc Tri, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn đối với đồng bào Công giáo trên địa bàn. Thời gian qua, bà con giáo dân luôn đồng hành, thực hiện tốt các quy định của địa phương, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 8 giáo xứ với gần 4.000 giáo dân.
Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 9 do Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ giáng sinh năm 2025 tại Nhà thờ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau).
Tham gia cùng đoàn có Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cán bộ các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Hoàng Giữ thông tin tình hình hoạt động và kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong năm qua; đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các linh mục và bà con giáo dân hưởng mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành và hạnh phúc.
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Đại tá Lê Hoàng Giữ mong muốn, các linh mục tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thay mặt Giáo xứ Tắc Sậy, Linh mục Võ Văn Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đối với giáo phận và bà con giáo dân thời gian qua. Linh mục khẳng định, bà con giáo dân trong toàn giáo phận sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội; chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.