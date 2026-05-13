Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tài chính tại Vĩnh Long

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào kế hoạch phát triển hàng năm và kế hoạch 5 năm với tinh thần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tỉnh cần xác định rõ các động lực tăng trưởng và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn; ưu tiên giải ngân đầu tư công, nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương cần chú trọng thu hút các dự án đầu tư mới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư gắn với lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cần thành lập nhóm công tác phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực điện, nhất là nhiệt điện và điện gió, nhằm thúc đẩy đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và xử lý các vấn đề tồn đọng của dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Phan Văn Mãi đề nghị tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp, phát triển các sản phẩm và doanh nghiệp chủ lực có khả năng đạt quy mô tỷ đô. Đối với du lịch và văn hóa, tỉnh cần tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để thu hút khách, phát huy các giá trị văn hóa và nguồn lực cộng đồng người Vĩnh Long nhằm quảng bá hình ảnh địa phương.

Về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh cần xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ, có cơ chế phối hợp liên ngành để tháo gỡ khó khăn thực chất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, địa phương cần quan tâm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường phân cấp, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng điều hành thông suốt từ tỉnh đến xã.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó lấy công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo làm động lực phát triển. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và vận chuyển hàng hóa; nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm do thiếu vốn và cơ chế. Tỉnh đang tập trung quy hoạch phát triển kinh tế biển, điện gió ngoài khơi, logistics đường thủy, khai thác vật liệu san lấp, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động, trong đó cụ thể hóa thành 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Tỉnh đã tập trung quyết liệt cho công tác chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững trên cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế, bám sát diễn biến thực tiễn của thị trường trong nước và quốc tế để xây dựng, cập nhật kịp thời kịch bản tăng trưởng theo từng quý. Ngoài ra, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí và thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí cũng như tiếp cận tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và bứt phá.

Theo số liệu của Cục Thống kê, tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 của Vĩnh Long ước đạt 5,3%. Mặc dù duy trì được đà tăng trưởng dương, song kết quả này chưa đạt kịch bản đề ra, phản ánh sự phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực kinh tế. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 23/4 mới đạt trên 1.508 tỷ đồng, tương đương 10,9% kế hoạch.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục có chuyển biến tích cực với 1.180 doanh nghiệp được phát triển mới, đạt 62,1% kế hoạch năm 2026. Hiện toàn tỉnh có trên 13.200 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 203.100 tỷ đồng. Tổng thu nội địa quý I khu vực doanh nghiệp đạt 2.986 tỷ đồng, chiếm 37,51% tổng thu nội địa của tỉnh và đạt 41,15% dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW vẫn còn điểm nghẽn, vướng mắc. Một số cơ chế, chính sách cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương còn chậm được ban hành hoặc chưa có hướng dẫn chi tiết, dẫn đến địa phương gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Cụ thể, một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh và ưu đãi thuế theo Nghị định số 20/2026/NĐ-CP hiện chưa có quy định hoặc hướng dẫn thống nhất để địa phương triển khai.

Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước đây hoặc chỉ tiêu phân bổ từ Quy hoạch tỉnh trong thời gian chờ rà soát, điều chỉnh. Điều này gây khó khăn trong xác định cơ sở pháp lý khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương. Ngoài ra, nhiều trụ sở xã được đầu tư theo mô hình cũ nên không còn phù hợp với quy mô của xã mới sau sắp xếp; một số trụ sở đã xuống cấp, không đủ diện tích bố trí làm việc tập trung mà phải duy trì hoạt động tại nhiều địa điểm.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành bộ thủ tục hành chính mẫu trong lĩnh vực đất đai, quy định thống nhất về trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết đối với các nội dung đã phân cấp, phân quyền, làm cơ sở để các địa phương cụ thể hóa, bảo đảm tính đồng bộ, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện khác nhau.

Tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW cùng các văn bản liên quan, đặc biệt đối với chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh và ưu đãi về thuế; qua đó tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các địa phương chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân./.